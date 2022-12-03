السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

عبرت ممثلية الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في تغريدة نشرتها مساء الجمعة على تويتر ، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

 

وقال الاتحاد الأوروبي: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.. في آخر 72 ساعة فقط، قتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الإسرائيلية فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".

 

وأضاف: "عام 2022 هو العام الأكثر دموية منذ عام 2006، حيث قُتل 140 فلسطينيا".

 

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".

 

وأشار الاتحاد إلى أنه ووفقا لـلقانون الدولي فإن استخدام القوة المميتة يجب أن يقتصر بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة.

 

وفي وقت سابق اليوم، وثق مقطع فيديو قيام جندي إسرائيلي بإطلاق طلق الرصاص الحي على شاب فلسطيني وسط منطقة حوارة قضاء نابلس من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما، وأعلن عن وفاة الشاب لاحقا.

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وائل لطفي

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