السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شيكا أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

مباراة الأهلي وطلائع
مباراة الأهلي وطلائع الجيش

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن أفضل لاعب في مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء اليوم.

وحقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

سجل هدفي الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 53 وعمرو السولية في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، وجاء هدف طلائع الجيش عن طريق أحمد متعب في الدقيقة 25.

واختارت رابطة الأندية، اللاعب عبد الرحمن أسامة "شيكا" بصفوف طلائع الجيش، كأفضل لاعب في المباراة.

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بعد هذا الفوز برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

عبد الرحمن شيكا الاهلى الأهلى ضد طلائع الجيش الدورى المصرى

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المنصورة الجديدة

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