إصابة عاطل بعد تعرضه للإعتداء بالضرب من مجهولين بالمنيا

أصيب طالب باشتباه نزيف داخلي بالبطن في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، كما أصيب عاطل بعد تعرضه للاعتداء بالضرب من مجهولين أثناء سيره بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى العام ومستشفى سمالوط التخصصي.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة مينا عاطف 17 عاما طالب، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، وتم نقله للمستشفى العام لتلقي العلاج.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بوصول جرجس مكرم 30 عاما، عاطل، مقيم بمحافظة القاهرة إلى المستشفى النموذجي، مصابا بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة، وبالانتقال وسؤاله قرر تعرضه للضرب علي يد مجهولين أثناء سيره بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من محور سمالوط، وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات وتحديد وضبط المتهمين.

وكان قد أصيب سائق وسيدة، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق مصر-أسوان الزراعي السريع أمام مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، حيث وقع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب السيارة رقم “8415 د م و”، نصف نقل، أمام عزبة عطية، بطريق مصر-أسوان الزراعي السريع، بمركز أبوقرقاص.

بانتقال أجهزة الأمن وسيارات هيئة الإسعاف ورجال البحث الجنائي تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة كلا من: فوزي العزيزي 49 عاما، سائق مقيم بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وما بعد الارتجاج، وجميلة حسن 63 عاما، ربة منزل، بكسر بالذراع الأيسر واشتباه مابعد الإرتجاج، وتم نقلهما إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق الزراعي وتم التحفظ علي السيارة النصف نقل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.