السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالى»: انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات غدا

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تنطلق غدًا الأحد الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات، واستعدت الجامعات، لانطلاق الماراثون انتخابات اتحادات الطلابية من خلال تجهيز أماكن التصويت والاقتراع ولجان الإشراف والمتابعة.

وكان تلقى  أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، حول أعداد الطلاب المُتقدمين للترشح في الانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأشار التقرير إلى إعلان الكشوف النهائية للانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي، وذلك بعد رجوع أصحاب التظلمات وحذف الأسماء المطعون فيها بطعون مقبولة، وتضمنت الكشوف المعلنة 14086 طالبًا، 12756 طالبة بإجمالي 26842 طالبًا وطالبة.

وأفاد التقرير أنه تم إعلان الكشوف المبدئية المتضمنة 14819 طالبًا، 13397طالبة بإجمالي 28216 طالبًا وطالبة، وانتهاء مرحلة التقدم بالطعون وفرزها، كما تم فحص تظلمات الطلاب الذين لم ترد أسماؤهم بالكشوف المبدئية ودراسة الحالات المختلفة عن طريق اللجان العليا بالجامعات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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