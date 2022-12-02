لو فاتك التريند| تشكيل الأهلى المتوقع أمام طلائع الجيش.. وتردد قناة الكأس إكسترا الأبرز

انتشر خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار التي تصدرت التريند ومحركات البحث بـ"جوجل"، والتي تنوعت بين الفنية والاجتماعية والاقتصادية، وترصد «الدستور» أبرزها لكم في السطور التالية من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش للانفراد بقمة الدوري

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش هو الشغل الشاغل لجماهير الأهلي، لما تمثله هذه المباراة من أهمية، لأن الفوز بها سيمنح الأهلي قمة الدوري المصري منفردا، خاصة بعد خسارة الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة بثلاثية في افتتاح مباريات الأسبوع الخامس.

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تردد قناة الكأس إكسترا عبر الأقمار الصناعية المختلفة

يبحث عن تردد قناة الكأس اكسترا الملايين من عشاق الساحرة المستديرة للمشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022 والمقامة خلال الفترة من 20 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر 2022 حيث تعد هذه النسخة هي الأولى من البطولة التي تقام على أراضي أحد الدول العربية.

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خريطة مسلسلات ديسمبر.. أبرزها «الونش» لمحمد رجب

يعرض خلال شهر ديسمبر الجاري عدد من الأعمال الدرامية التي يتفاعل معها الجمهور، بفضل قصة تلك الأعمال وأبطالها الذين حققوا نسب مشاهدة كبيرة بأعمالهم السابقة، ولعل أبرز تلك الأعمال هو مسلسل «الونش» للنجم محمد رجب، الذي ينطلق عرضه خلال الشهر الجاري.

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نيللى كريم: قلت لـ«محمد فراج» هتدخل الجنة بعد فيلمنا الجديد

حضرت النجمة نيللي كريم المؤتمر الصحفي للإعلان عن فيلمها الجديد "فوي فوي فوي" بالنسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر بعد انطلاقه بدقائق، لارتباطها بأعمال لجنة التحكيم.

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قبل مباريات الجولة الأخيرة.. ترتيب المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022

تقام مباراتا الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الثامنة فى الخامسة من مساء اليوم الجمعة.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، ثم يأتي منتخب غانا ثانيًا بـ3 نقاط، وفي المركز الثالث، كوريا الجنوبية بنقطة وحيدة، بالتساوي مع أوروجواي.

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