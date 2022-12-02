الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام طلائع الجيش للانفراد بقمة الدورى

تشكيل الاهلى
تشكيل الاهلى

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش هو الشغل الشاغل لجماهير الأهلي، لما تمثله هذه المباراة من أهمية، لأن الفوز بها سيمنح الأهلي قمة الدوري المصري منفردًا، خاصة بعد خسارة الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة بثلاثية في افتتاح مباريات الأسبوع الخامس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط جمعهم من خوض ثلاث مباريات، فيما يتربع على قمة جدول الدوري غزل المحلة برصيد عشر نقاط، فيما يأتي فيوتشر في المركز الثاني بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح غزل المحلة.

فوز الأهلي على طلائع الجيش يضمن له الوصول للنقطة 12 مما يعنى انفراده بالقمة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

يحل طلائع الجيش ضيفا على الأهلي في السابعة من مساء اليوم، على ستاد الأهلي وي السلام في مباراة الجولة الخامسة بالدوري المصري، وتنقل قناة أون تايم سبورت اتش دي المباراة، التي يسبقها استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل في الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق الذي خاض به مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، وحقق فيها الأهلي الفوز بركلات الترجيح.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

محمد الشناوي في حراسة المرمى
أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد في الدفاع
أليو ديانج وعمرو السولية وبرونو سافيو في وسط الملعب
طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر أو بيرسي تاو وشادي حسين في الهجوم.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام طلائع الجيش موعد مباراة الاهلى وطلائع الجيش قناة أون تايم سبورتس مباريات الاسبوع الخامس الدورى المصرى

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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