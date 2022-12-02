يبحث جمهور المارد الأحمر عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري في إطار منافسات الجولة الجامسة للاستمتاع بمباريات الدوري الممتاز والتي تقام حاليا حيث يحتل نادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط وذلك من خلال فوزه في ثلاث مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

يمكن للعشاق الساحرة المستديرة متابعة مباراة نادي الأهلي وطلائع الجيش في منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز المصري عبر شاشة أون تايم سبورت والتي حصلت على حقوق البث المباشر للمباريات وذلك من خلال الإحداثيات التالية:-

قناة on time sport

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

قناة on time sport

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12303.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

وكلفت القناة مجحموعة مميزة من المعلقين الرياضيين للتعليق على مباريات الدوري الممتاز على رأسهم كابتن مدحت شلبي وكابتن أحمد شوبير.

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز 2022

جاء جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز وفقا للمباريات التي أقيمت منذ انطلاق النسخة 63 من البطولة في 25 أكتوبر الماضي كما يلي :-

نادي غزل المحلي برصيد 10 نقاط. نادي فيرتشر برصيد 10 نقاط. نادي الأهلي برصيد 9 نقاط. نادي الاتحاد السكندري برصيد 9 نقاط. نادي الزمالك برصيد 8 نقاط. نادي بيراميدز برصيد 8 نقاط. نادي فاركو برصيد 6 نقاط. نادي البنك الأهلي برصيد 5 نقاط. نادي المصري برصيد 5 نقاط. نادي طلائع الجيش برصيد 4 نقاط.

أحرز نادي الأهلي اللقب 42 مرة فيما أحرز نادي الزمالك البطولة 13 مرة فقط ويشارك فيها 18 فرقة حيث يتأهل ثنائي القمة إلى دوري أبطال إفريقيا فيما يشمرك الثالث والرابع في الكونفدرالية.

مواعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري وموعد إقامة المباراة محط بحث حاليا من المشجعي رياضة كرة القدم المصرية حاليا حيث تقام المباراة اليوم الجمعة 2 ديسمبر الساعة السابعة مساءا على ملعب الأهلي we السلام.

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