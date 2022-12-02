الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى الممتاز

الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي وطلائع الجيش

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي ستقام غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء، على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسند اتحاد الكرة، المباراة إلى الحكم محمد عادل، ويعاونه يوسف البساطي مساعد أول، ونور الدين سعيد مساعد ثاني، وأسامة إسماعيل حكمًا رابعًا.

ويتواجد في غرفة الفيديو كل من وائل فرحان حكم فار، ويعاونه أسامة عبد اللطيف مساعدًا له.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 مباريات فقط حقق فيها المارد الأحمر الفوز في جميعها.

اتحاد الكرة مباراة الاهلى وطلائع الجيش الدورى المصرى الاهلى طلائع الجيش

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