السيسى لبراعم شربين: «عايزين تصعدوا كأس العالم لازم نكون على قلب رجل واحد»

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، قرية الحصص في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».



وكان في استقبال الرئيس السيسي في ملعب نادي شربين الرياضي، الكابتن أحمد الكأس، لاعب منتخب مصر السابق، وشرح للرئيس السيسي عن مبادرة "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الرياضية من جيل مصر الصاعد تحت سن 14 سنة تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وخلال الجولة التفقدية قال الرئيس عبدالفتاح السيسي للبراعم الصاعدة: "هتلعبوا في العاصمة إن شاء الله في استاد 85 ألفاً"، ليعقب أحد البراعم: أوعد حضرتك يا أفندم نوصل كأس العالم وناخد كأس العالم كمان".



ويرد الرئيس: "عايز أقولك يا عمر الأماني جميلة، لكن عشان تحقق إلا أنت بتقول عليه ده، عايز جهد مش منك أنت بس لكن من كل المجموعة اللي قدامي، وكل الشعب لو هما على قلب رجل واحد يعني بنحب بعض وبندرب كويس وأخلاقنا كويسة".

