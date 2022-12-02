الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أحمد الشيخ فى الصدارة .. ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز قبل مباريات اليوم

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

انفرد أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة بصدارة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد أربعة أهداف قبل انطلاق المباريات الثلاث التي ستقام اليوم في ختام الأسبوع الخامس، واحتل التونسي رفيق كابو مهاجم انبي المركز الثاني برصيد ثلاثة أهداف.

ويتساوى 8 لاعبين في المركز الثاني ولكل منهم هدفين، وهم كريم فؤاد "الأهلي"، والنيجيري أوستن أموتو "الاتحاد السكندري" والجزائري عبد الرحيم دغموم " المصري"، ومصطفى فتحي "بيراميدز"، وخالد قمر "طلائع الجيش"،  وكريم بامبو، ومحمد هلال "البنك الأهلي"، والمغربي أحمد بلحاج "أسوان".

ويتساوي 45 لاعبًا في رصيد هدف واحد لكل منهم، وهم شادي حسين، والتونسي علي معلول، ومحمد شريف، وحمدي فتحي "الأهلي"، والبنيني سامسون أكينولا، والتونسي سيف الجزيري، وأحمد أبو الفتوح، وأحمد سيد زيزو، وإمام عاشور، وعمرو السيسي "الزمالك".

وحازم مرسي وباسم مرسي  "الإسماعيلي"، وإبراهيم حسن، وهشام صلاح، وخالد صبحي، ومروان عطية "الاتحاد السكندري"، ومروان حمدي، وأحمد الشيخ  "المصري"، ومحمود صابر، والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز"، والنيجيري صديق أوجولا "سموحة"، والنيجيري جابريل أوروك والمالاجاشي باولن فوافي "غزل المحلة"، وعمر السعيد، والغيني حاجي باري، وأحمد عاطف، ومهند لاشين، والكاميروني جوزيف جوناثان "فيوتشر"، والإيفواري رزاق سيسيه، ومحمود قاعود  "البنك الأهلي".

وأحمد كالوشا، ويوسف لبيب، ومحمد عبد العاطي  "انبي"، وأحمد عبد العزيز مودي، وأحمد شريف، والجزائري رزقي حمرون "فاركو"، وميدو جابر، والنيجيري جون إيبوكا، وأحمد ياسر ريان، ورجب نبيل "سيراميكا كليوباترا"،  وفادي فريد "المقاولون"، وكريم طارق "طلائع الجيش"، والنيجيري فانوم الفريد "الداخلية".

وهناك هدفين جاءا عن طريق النيران الصديقة وسجلهما شريف رضا لاعب سموحة في مرمى فريقه بطريق الخطأ في مباراة الزمالك في الأسبوع الأول، وأحمد هاني مدافع سيراميكا كليوباترا في مرمى فريقه في مباراة البنك الأهلي في الأسبوع الرابع .

ترتيب هدافي الدوري المصري احمد الشيخ رفيق كابو كريم فؤاد كريم بامبو

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 2-12-2022

دعاء الصباح اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

أزمة مع الأمير هارى وميجان بعد رفضهما الاحتفال بالكريسماس فى ساندرينجهام

آخر أخبار حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار اليوم الجمعة 2-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى