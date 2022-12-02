أحمد الشيخ فى الصدارة .. ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز قبل مباريات اليوم

انفرد أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة بصدارة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد أربعة أهداف قبل انطلاق المباريات الثلاث التي ستقام اليوم في ختام الأسبوع الخامس، واحتل التونسي رفيق كابو مهاجم انبي المركز الثاني برصيد ثلاثة أهداف.

ويتساوى 8 لاعبين في المركز الثاني ولكل منهم هدفين، وهم كريم فؤاد "الأهلي"، والنيجيري أوستن أموتو "الاتحاد السكندري" والجزائري عبد الرحيم دغموم " المصري"، ومصطفى فتحي "بيراميدز"، وخالد قمر "طلائع الجيش"، وكريم بامبو، ومحمد هلال "البنك الأهلي"، والمغربي أحمد بلحاج "أسوان".

ويتساوي 45 لاعبًا في رصيد هدف واحد لكل منهم، وهم شادي حسين، والتونسي علي معلول، ومحمد شريف، وحمدي فتحي "الأهلي"، والبنيني سامسون أكينولا، والتونسي سيف الجزيري، وأحمد أبو الفتوح، وأحمد سيد زيزو، وإمام عاشور، وعمرو السيسي "الزمالك".

وحازم مرسي وباسم مرسي "الإسماعيلي"، وإبراهيم حسن، وهشام صلاح، وخالد صبحي، ومروان عطية "الاتحاد السكندري"، ومروان حمدي، وأحمد الشيخ "المصري"، ومحمود صابر، والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز"، والنيجيري صديق أوجولا "سموحة"، والنيجيري جابريل أوروك والمالاجاشي باولن فوافي "غزل المحلة"، وعمر السعيد، والغيني حاجي باري، وأحمد عاطف، ومهند لاشين، والكاميروني جوزيف جوناثان "فيوتشر"، والإيفواري رزاق سيسيه، ومحمود قاعود "البنك الأهلي".

وأحمد كالوشا، ويوسف لبيب، ومحمد عبد العاطي "انبي"، وأحمد عبد العزيز مودي، وأحمد شريف، والجزائري رزقي حمرون "فاركو"، وميدو جابر، والنيجيري جون إيبوكا، وأحمد ياسر ريان، ورجب نبيل "سيراميكا كليوباترا"، وفادي فريد "المقاولون"، وكريم طارق "طلائع الجيش"، والنيجيري فانوم الفريد "الداخلية".

وهناك هدفين جاءا عن طريق النيران الصديقة وسجلهما شريف رضا لاعب سموحة في مرمى فريقه بطريق الخطأ في مباراة الزمالك في الأسبوع الأول، وأحمد هاني مدافع سيراميكا كليوباترا في مرمى فريقه في مباراة البنك الأهلي في الأسبوع الرابع .