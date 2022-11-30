أخبار الظهيرة| صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. مواعيد مباريات كأس العالم اليوم

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويستعرض «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو طفيف، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية للمصريين وبعض من العرب والأجانب والأفراد المصريين، على أسهم منتقاة بالسوق (اضغط هنا)

الصين تهاجم الانتقادات الموجهة لها بشأن بروتوكولات مواجهة كورونا

أكدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أن بروتوكولات كوفيد 19 “فيروس كورونا” قللت بقدر الإمكان من تأثير تداعيات الفيروس على اقتصاد الصين، مشيرة إلى أنه يجب على الدول التي تنتقد الإجراءات الصينية بشأن كوفيد 19 أن تهتم لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين عن 96 عامًا

توفي الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين، الذي أدخل البلاد في مرحلة تحول من نهاية الثمانينات إلى مطلع الألفية، اليوم الأربعاء عن 96 عاما، بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

طقس الـ72 ساعة القادمة.. غائم جزئي خلال النهار وبارد ليلًا

تشهد البلاد طقس خريفى مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية؛ وتستمر الشبورة المائية في الظهور صباحا، والتي تعتبر من الظواهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022 اليوم الأربعاء 30-11-2022 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-11-2022 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، والتي تشهد إقامة العديد من المباريات الودية الدولية، بجانب انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، في ظل توقف المباريات في الدوريات العربية والأوروبية في الفترة الحالية، بجانب مباراة بيراميدز لاستكمال القراءة (اضغط هنا)