صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو طفيف، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية للمصريين وبعض من العرب والأجانب والأفراد المصريين، على أسهم منتقاة بالسوق.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.18%، ليصل إلى مستوى 13207 نقاط، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.33%، ليصل إلى مستوى 2286 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.22%، ليصل إلى مستوى 15844 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.27%، ليصل إلى مستوى 5436 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.54%، ليصل إلى مستوى 2605 نقاط، ما ساهم في صعود المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.47%، ليصل إلى مستوى 3762 نقطة.