طقس الـ72 ساعة القادمة.. غائم جزئي خلال النهار وبارد ليلًا

تشهد البلاد طقس خريفى مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية؛ وتستمر الشبورة المائية في الظهور صباحا، والتي تعتبر من الظواهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب محافظة البحر الأحمر "حلايب-شلاتين"، كما أوضحت الهيئة درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم وخلال الثلاثة أيام القادمة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30 نوفمبر:

- درجات الحرارة المتوقعة القاهرة والوجه البحرى 24- 16.

- درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية 23- 15.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء 27- 19.

- درجات الحرارة المتوقعة شمال الصعيد 25- 11.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد 28- 16.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 1 ديسمبر:

- درجات الحرارة المتوقعة القاهرة والوجه البحرى 24- 15.

- درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية 24- 14.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء 28- 18.

- درجات الحرارة المتوقعة شمال الصعيد 24- 10.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد 28- 16.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة 2 ديسمبر:

- درجات الحرارة المتوقعة القاهرة والوجه البحرى 23- 15.

- درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية 23- 14.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء 28- 18.

- درجات الحرارة المتوقعة شمال الصعيد 24- 11.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد 28- 14.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 3 ديسمبر:

- درجات الحرارة المتوقعة القاهرة والوجه البحرى 23- 16.

- درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية 22- 15.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء 28- 18.

- درجات الحرارة المتوقعة شمال الصعيد 23- 11.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد 28- 15.