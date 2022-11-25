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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 25-11-2022

مواد البناء
مواد البناء
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استقرت أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة على الزيادة السعرية التي شهدتها منذ بداية الشهر الجاري تزامنًا مع الارتفاع غير المسبوق في سعر الدولار مقابل الجنيه مما أثر على أسعار جميع مواد البناء.

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وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة.

 

سعر الحديد اليوم للمستهلك 

شهدت اسعار الحديد ارتفاع جديد مع بداية نوفمبر الجاري رغم حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء مع اتجاه البنك المركزي لتحرير سعر الصرف مما رفع سعر الخامات التي تستخدمها شركات الصلب، وجاء سعر الحديد في بعض الشركات كالتالي: 

 

  • سجل سعر طن حديد عز قيمة 19.882 جنيها.
  • سجل سعر الحديد الاستثماري للمستهلك 19.367 جنيها.
  • سجل سعر الحديد بشركة السويس للصلب 19550 جنيهًا.
  • وسجلت الحديد من شركة  بشاى للصلب 19600 جنيهًا للطن.

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  • وبلغ سعر الحديد من شركة الجيوشي للصلب بسعر 19200 جنيهًا.
  • سجل حديد المصريين سعر 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.
  • حديد الجارحى بسعر 19400 جنيهًا للطن.
  • سجل سعر حديد المراكبي 19550 جنيه للطن .

 

سعر الأسمنت 

شهدت أسعار الأسمنت خلال نوفمبر الجاري  ارتفاعا بمقدار 100 إلى 200 جنيه للطن، مقارنة بشهر أكتوبر المنصرم بسبب ارتفاع الدولار، وجاء سعر الأسمنت كالتالي: 

  • سجل سعر الاسمنت المخصوص 1620 جنيها.
  • سعر اسمنت المسلح 1635 جنيه 1640 جنيه.
  • سعر أسمنت النصر 1600 جنيه .
  • سعر اسمنت الممتاز 1635 جنيه .
  • سعر اسمنت السويدي 1720 جنيه .
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سعر الدولار مقابل الجنيه فى ختام تعاملات الأسبوع

  • سعر اسمنت قنا (المسلة) 1560 جنيه .
  • سعر اسمنت العامرية عادة 1630 جنيه .
  • سعر اسمنت البرج 1630 جنيه .
  • سعر اسمنت تايتان من  1600 جنيه إلى  1610 جنيه.
  • سعر أسمنت لافارج يسجل 1620 جنيها.
  • واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1615 جنيها.
الحديد الاسمنت حديد عز الدولار مواد البناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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