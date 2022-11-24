الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 1395 جنيها

الذهب
الذهب
ads

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في ختام التعاملات المسائية انخفاض في أسعارها نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

عيار ١٨            ١١٩٦  جنيها 
عيار ٢١            ١٣٩٥  جنيها 
عيار ٢٤           ١٥٩٤  جنيها
الجنيه ذهب   ١١١٦٠ جنيها 
                        

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية.

وقال عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن الأسعار لا تشمل المصنعية يخصم المحل من ١% إلى ٢% فى حالة الشراء.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الذهب العالمي ١٧٥٧ دولارا للأونصة.

اسعار الذهب المحلية أسعارها الـ اقتصادي أسعار الذهب اسع الارتفاع اقتصاد اري ارتباك

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

السيول تضرب جدة.. والإنذار الآلى يُعلن حالة التحذير

«التنسيقية» تكرم النائب عمرو درويش لموقفه الوطنى فى مؤتمر المناخ

الموعد الجديد لقرعة دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

بلينكن: ندعو السلطات الإيرانية لوقف قمع المحتجين والعنف ضد النساء والفتيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)