انخفاض أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 1395 جنيها

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في ختام التعاملات المسائية انخفاض في أسعارها نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

عيار ١٨ ١١٩٦ جنيها

عيار ٢١ ١٣٩٥ جنيها

عيار ٢٤ ١٥٩٤ جنيها

الجنيه ذهب ١١١٦٠ جنيها



وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية.

وقال عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن الأسعار لا تشمل المصنعية يخصم المحل من ١% إلى ٢% فى حالة الشراء.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الذهب العالمي ١٧٥٧ دولارا للأونصة.