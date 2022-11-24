سعر الدولار مقابل الجنيه فى ختام تعاملات الأسبوع

حافظت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملاتها، اليوم الخميس، نهاية التعاملات الأسبوعية، على استقرارها في البنوك المصرية.

وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف 24.48 جنيه للشراء، و24.53 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.52 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.55 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.50 جنيه للشراء، و24.57 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا 3 قروش في الشراء وذلك بعد ارتفاعه بين 25 و30 قرشا شراءً وبيعًا في بداية التعاملات في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 25.41 جنيه للشراء و25.62 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 25.48 جنيه للشراء و25.68 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعاراليورو مقابل الجنيه المصري 25.48 جنيه للشراء و25.57 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا بقيمة 3 قروش في الشراء، وذلك بعد ارتفاعه بداية التعاملات بين 45 و52 قرشا شراءً وبيعًا في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 29.49 جنيه للشراء و29.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 29.54 جنيه للشراء و29.77 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 29.68 جنيه للشراء و29.78 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 6.50 جنيه للشراء و6.52 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 6.66 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 76.95 جنيه للشراء و79.84 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.