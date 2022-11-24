الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«شفرة» تردد قناة bein sports المفتوحة والمباريات المتوفرة في كأس العالم قطر

bein sports المفتوحة
bein sports المفتوحة
ads

يواصل الكثير من المواطنين البحث عن تردد قناة بين سبورت bein sports المفتوحة والمباريات المتوفرة في كأس العالم قطر 2022، عبر محركات البحث المتواجدة جوجل والسوشيال، حيث حصلت قنوات بين سبورت على اهتمام جماهير ومحبي كرة القدم في العالم العربي، وذلك لمشاهدة المباريات الحصرية.

قناة بين سبورت beinsports المفتوحة

تحصل قنوات بين سبورت على حيز الرياضة المحلية فلم تكتف بنقل أحداث ومباريات الدوري القطري، بل سعت إلى شراء حقوق بث البطولات الرياضية الكبرى مثل بطولة كأس العرب وبطولات الخريج ومختلف البطولات العربية والعالمية.

كيفية فك تشفير قنوات بين سبورت beinsports

هناك العديد من الجماهير محبي كرة القدم يرغبون في التعرف على أفضل طريقة لفك شفير قنوات بين سبورت، ليستطيع متابعة مباريات كأس العالم قطر 2022، ومن الممكن يتم تشفير قنوات بي إن سبورت من خلال امتلاك إحدى الريسيفرات كما يلي:

تردد قناة «الكاس 3» المفتوحة لمتابعة مباريات كأس العالم 2022

اضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة واعرف مواعيد مباريات كأس العالم اليوم

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

أولا: ريسيفر صيني
 

هذا الجهاز بأنه لديه القدرة على فك كافة الشفرات للقنوات المشفرة، بالإضافة إلى ذلك فإن سعره لا يتجاوز 350 جنيهًا.

ثانياً: ريسيفر كامكس D 999
 

وهو يعد كاسر البي إن سبورت ويتضمن على مدخلات الإنترنت.

ثالثاً: ديجيتال satellite
 

يقوم باستقبال القنوات المشفرة، حيث يصل سعره 1400 جنيه.

رابعاً: رسيفر ترومان
 

يقوم بفتح القنوات المشفرة من خلال التوصيل بشبكة الإنترنت، ويصل سعره حوالي 800 جنيه.

خامساً: جهاز دريم 500S
 

قامت شركة دريم مالتي بطرح هذا الجهاز، ويبلغ سعره حوالي 550 جنيهًا.

تردد قناة بين سبورت beinsports المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12064.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد آخر لقناة بين سبورت الجديد

التردد: 12245.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد آخر:

التردد: 12264.
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

اقرأ أيضاً

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 مجاناً وكيفية ضبط الإشارة

بين سبورت biensports المفتوحة قناة بين سبورت biensports المفتوحة فك تشفير قنوات بين سبورت biensports تردد قناة بين سبورت biensports مباريات كأس العالم كاس العالم قطر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات التشييد: 22 شركة مقاولات مصرية تعمل فى إفريقيا

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محل تجارى بمنشأة القناطر

ميمى جمال عن حضورها «القاهرة السينمائى»: خطوة مهمة وأسعدتنى كثيرًا

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل متهمين بنشر الشائعات والتحريض ضد الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)