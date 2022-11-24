«شفرة» تردد قناة bein sports المفتوحة والمباريات المتوفرة في كأس العالم قطر

يواصل الكثير من المواطنين البحث عن تردد قناة بين سبورت bein sports المفتوحة والمباريات المتوفرة في كأس العالم قطر 2022، عبر محركات البحث المتواجدة جوجل والسوشيال، حيث حصلت قنوات بين سبورت على اهتمام جماهير ومحبي كرة القدم في العالم العربي، وذلك لمشاهدة المباريات الحصرية.

قناة بين سبورت beinsports المفتوحة

تحصل قنوات بين سبورت على حيز الرياضة المحلية فلم تكتف بنقل أحداث ومباريات الدوري القطري، بل سعت إلى شراء حقوق بث البطولات الرياضية الكبرى مثل بطولة كأس العرب وبطولات الخريج ومختلف البطولات العربية والعالمية.

كيفية فك تشفير قنوات بين سبورت beinsports

هناك العديد من الجماهير محبي كرة القدم يرغبون في التعرف على أفضل طريقة لفك شفير قنوات بين سبورت، ليستطيع متابعة مباريات كأس العالم قطر 2022، ومن الممكن يتم تشفير قنوات بي إن سبورت من خلال امتلاك إحدى الريسيفرات كما يلي:

أولا: ريسيفر صيني



هذا الجهاز بأنه لديه القدرة على فك كافة الشفرات للقنوات المشفرة، بالإضافة إلى ذلك فإن سعره لا يتجاوز 350 جنيهًا.

ثانياً: ريسيفر كامكس D 999



وهو يعد كاسر البي إن سبورت ويتضمن على مدخلات الإنترنت.

ثالثاً: ديجيتال satellite



يقوم باستقبال القنوات المشفرة، حيث يصل سعره 1400 جنيه.

رابعاً: رسيفر ترومان



يقوم بفتح القنوات المشفرة من خلال التوصيل بشبكة الإنترنت، ويصل سعره حوالي 800 جنيه.

خامساً: جهاز دريم 500S



قامت شركة دريم مالتي بطرح هذا الجهاز، ويبلغ سعره حوالي 550 جنيهًا.

تردد قناة بين سبورت beinsports المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد آخر لقناة بين سبورت الجديد

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد آخر:

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

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