الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة «الكاس 3» المفتوحة لمتابعة مباريات كأس العالم 2022

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ننشر لكم تردد قناة الكاس 3 المفتوحة لمتابعة مباريات كأس العالم 2022، حيث يبحث الملايين من عشاق كرة القدم عن التردد الخاص بقناة الكأس 3 المفتوحة على القمر نايل سات، حيث تذيع القناة أضخم حدث على الساحة الرياضية، وهو مونديال كأس العالم قطر 2022 والذي بدأ من الأحد الماضي الموافق 20 نوفمبر 2022، على أرض ملاعب دولة قطر الشقيقة، للمرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عربية لبطولة كأس العالم، يشارك فيها 32 منتخباً كرويا من بينهم 5 منتخبات من القارة السمراء أفريقيا.

وشهدت مواقع البحث- خلال الأيام الماضية- ارتفاعاً في حدة البحث عن تردد قناة الكاس 3 المفتوحة، من كافة أنحاء الجمهورية، خاصة بعد إعلان الشبكة القطرية عن نقلها لـ 22 مباراة من واقع 96 مباراة مقامة في الدور الأول من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

تردد قناة الكاس 3 المفتوحة

أعلنت مجموعة قنوات الكأس الرياضية عن امتلاكها الحقوق الرسمية لنقل مباريات كأس العالم عبر خاصية البث المباشر، التي بدأت من بالمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في السابعة من مساء الأحد الماضي 20 نوفمبر، بتوقيت قطر والسادسة مساء بتوقيت القاهرة.

لذلك يستعرض «الدستور»- ضمن سلسلته الخدمية التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة عبر بوابته الإلكترونية و مواقعه على التواصل الاجتماعي- تردد قناة الكاس 3 المفتوحة على قمر النايل سات.

تردد قناة الكاس 3 المفتوحة على نايل سات

لمتابعة المباريات يجب ضبط التردد التالي على جهاز التلفاز عبر إدخال ما يلى:

التردد: 12188.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\2.

اضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة واعرف مواعيد مباريات كأس العالم اليوم

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قناة الكأس 3 المفتوحة على نايل سات

الجدير بالذكر أنَّ قناة الكأس 3 المفتوحة على نايل سات، برامج رياضية مميزة تستضيف خلالها الكثير من كبار محللي الوطن العربي في مجال الرياضية، وهو ما جعلها تستحوذ على الكثير من المتابعين في فترة قصيرة منذ بداية بثها عبر التلفاز، كما تقوم بتقديم باقة متنوعة من البرامج الرياضية إلى جانب ما تقدمه من بطولات كبيرة في مجال كرة القدم، كبطولة الدوري الأوروبي، وبث الدوري الإنجليزي، وبطولة الدوري الإسباني، وكأس الأمم الإفريقية، وبرنامج الحكم من تقديم الإعلامي بدر بلال، وبرنامج حصاد الأسبوع من تقديم المهدي الراضي، وبرنامج جرائد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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