الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

بي إن سبورت
بي إن سبورت
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تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على نايل سات الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث أعلنت شبكة قنوات beIN Sports إذاعة 22 مباراة على قناتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسهيل سات، كي يتمكن عشاق الساحرة المستديرة فى إفريقيا والوطن العربي من متابعة مباريات كأس العالم 2022، والمقامة فى قطر فى الفترة من 20 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر.

وتستعرض لكم «الدستور» فى السطور التالية تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على نايل سات

  • التردد: 11053.
  • الاستقطاب: افقي.
  • معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على عرب سات

  • التردد: 12379.
  • الاستقطاب: افقي.
  • معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على سهيل سات

  • التردد: 11566.
  • الاستقطاب: افقي.
  • معدل الترميز: 27500.

مواعيد المباريات المنقولة على قناة بي ان سبورت المفتوحة فى كأس العالم 2022

  • أمريكا ضد ويلز – الإثنين 21/11/2022، 09:00 م
  • فرنسا ضد استراليا – الثلاثاء 22-11-2022، 09:00 م
  • بلجيكا ضد كندا – الأربعاء 23-11-2022، 09.00 م
  • البرازيل ضد صربيا –الخميس 24-11-2022، 09.00 م
  • انجلترا ضد أمريكا – الجمعة 25-11-2022، 09.00 م
  • فرنسا ضد الدنمارك – السبت 26-11-2022، 06.00 م
  • الأرجنتين ضد المكسيك –السبت 26-11-2022، 09.00 م
  • بلجيكا ضد المغرب – الأحد 27-11-2022، 03.00 م
  • أسبانيا ضد ألمانيا – الأحد 27-11-2022، 09.00 م
  • البرتغال ضد الأوروجواي – الإثنين 28-11-2022، 09.00 م
  • ويلز ضد انجلترا – الثلاثاء 29-11-2022، 09.00 م
  • تونس ضد فرنسا – الأربعاء 30-11-2022، 05.00 م
  • بولندا ضد الأرجنتين – الأربعاء 30-11-2022، 09.00 م
  • اليابان ضد أسبانيا – الخميس 1-12-2022، 06.00 م
  • كوستاريكا ضد ألمانيا –الخميس 1-12-2022، 09.00 م
  • الكاميرون ضد البرازيل – الجمعة 2-12-2022، 09.00

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ومن المقرر أن تنقل القناة 4 مباريات فقط في دور الستة عشر، بالإضافة إلى مباراتين في دور الثمانية، ومباراتي نصف النهائي، بالإضافة للمباراة النهائية في الثامن عشر من ديسمبر.

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