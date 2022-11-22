موعد مباراة السعودية القادمة ضد منتخب بولندا في كأس العالم 2022

موعد مباراة السعودية القادمة في كأس العالم 2022، تتصدر محركات البحث بعد فوز الأخضر على نظيره المنتخب الأرجنتيني وتقديمه مباراة رائعه حازت على إعجاب وتقدير عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، ونالت إشادة عالمية حيث تعتبر المباراة التي جمعت بين المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني من المباريات الصعبة خاصة وأن منتخب الأرجنتين يضم أكبر الأسماء وعلى رأسهم قائد المنتخب النجم ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم.

نتيجة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

ونجح المنتخب السعودي أن يقتنص أول ثلاث نقاط له في مشوار كأس العالم 2022 والتي تستضيفه دولة قطر على حساب منتخب الأرجنتين ويتبقى لديه مباراتين في دور المجموعات لكأس العالم يسعى الى تحقيق الفوز فيهم ليضمن التأهل الى دور الـ 16 لكأس العالم 2022.

موعد مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

ويخوض منتخب السعودية مبارياته المقبلة في كأس العالم أمام منتخب بولندا وذلك يوم السبت المقبل الموافق الثالث والعشرون من شهر نوفمبر الجاري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة على استاد المدينة التعليمية.

المباريات المتبقية للسعودية في دور المجموعات

وبعد خوض المنتخب السعودي للمباراة أمام المنتخب البولندي يتبقى له مباراة أخيرة في دور المجموعات أمام منتخب المكسيك، يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على استاد لوسيل.

أهداف مباراة السعودية والأرجنتين

وافتتح نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي التسجيل في مباراة اليوم التي جمعت بين المنتخب السعودي والأرجنتيني على استاد لوسيل في الدقيقه العاشره من عمر اللقاء من ضربة جزاء، ليرد اللاعب صالح الشهري بهدف التعادل في الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر اللقاء ويؤكد اللاعب سالم الدوسري الفوز بعد احرازه الهدف الثاني في شباك الأرجنتين في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وبفوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في مباراة اليوم يعتبر هو أول منتخب آسيوي يفوز على المنتخب الأرجنتيني في تاريخ بطولة كأس العالم.