السبت 19 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كاذبةٌ

رضوى فرغلى
رضوى فرغلى
ads

أنا امرأةٌ كاذبةٌ

أدَّعى أننى شاعِرة

منذ سنوات أطارد الكلمات كلصٍّ خائِب

لم أكتب قصيدة عن امرأة طعنها ذكر ليغسل «شَرَفَهُ»

عن فتاة تصحبها أُمها لمضاجعة الكهولِ

عن طفلة تتخذُ الشارع وطنًا

لم أكتب عن طفل شُقت بطنُه

بحثًا عن أعضاء أَتْلَفَها الجوع

عن أُم تلتقطُ الحياةُ قلبها كعصفورٍ جائعٍ

عن زوجةٍ تَرْشو المساءَ

ليتوقَّف عَنْ إحصاءِ هزائمها

عن عاملةٍ هنديةٍ

تَجُرُّ خيباتها من بيتٍ إلى بيتٍ 

تختبئُ الابتساماتُ فى زاويتى شفتيها

وَبِشالِها البرتقالى تلُفُّ وجهَها

تُدارى آثار أقدامِ الفقرِ

أنا امرأةٌ كاذبةٌ

تبتسمُ شفتاى

بينما فى رأسى إسكافىُّ يُرَقِّع نعالَ الأسئلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نحو استراتيجية جديدة للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

انطلاق كأس العالم 2022.. ورئيس «فيفا» يعد بـ«نسخة استثنائية»

«المحطات النووية» تعلن نجاح الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية

مصرع شخص سقط بسيارته فى ترعة الإبراهيمية ببنى سويف

الجنايات تحيل قاتلة طفلة مطاى بنت الـ5 سنوات إلى فضيلة المفتى

هاني شاكر ومصطفى كامل يؤديان واجب العزاء في الموسيقار محمد سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

آلان دونو.. نظام التفاهة

ماجد حبته

ما فضحته مفاوضات كوب 27

علي سعدة

كأس العالم

مؤمن المحمدي

التنابلة

د. منى حلمى

تجدد الحياة سيفرغ كأس «الكوكتيل» المسمومة

حسين دعسة

إذا ما فشلت الحرب فى أوكرانيا.. ماذا تنبأ «يانوش بوجاسكى» عن استقرار الدولة الروسية؟

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

ماجد حبته

زراعة الكبد.. طفرة قريبة

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات