أنا امرأةٌ كاذبةٌ

أدَّعى أننى شاعِرة

منذ سنوات أطارد الكلمات كلصٍّ خائِب

لم أكتب قصيدة عن امرأة طعنها ذكر ليغسل «شَرَفَهُ»

عن فتاة تصحبها أُمها لمضاجعة الكهولِ

عن طفلة تتخذُ الشارع وطنًا

لم أكتب عن طفل شُقت بطنُه

بحثًا عن أعضاء أَتْلَفَها الجوع

عن أُم تلتقطُ الحياةُ قلبها كعصفورٍ جائعٍ

عن زوجةٍ تَرْشو المساءَ

ليتوقَّف عَنْ إحصاءِ هزائمها

عن عاملةٍ هنديةٍ

تَجُرُّ خيباتها من بيتٍ إلى بيتٍ

تختبئُ الابتساماتُ فى زاويتى شفتيها

وَبِشالِها البرتقالى تلُفُّ وجهَها

تُدارى آثار أقدامِ الفقرِ

أنا امرأةٌ كاذبةٌ

تبتسمُ شفتاى

بينما فى رأسى إسكافىُّ يُرَقِّع نعالَ الأسئلة.