تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. آخر موعد للتسجيل

شهد حجز شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان السادس عشر "سكن لكل المصريين 3"، اقبالًا كبيرًا من قبل محدودي ومتوسطي الدخل، وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،.

آخر موعد لحجز شقق الاسكان الاجتماعي

ويبحث المواطنون عن آخر موعد لحجز شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان السادس عشر، بعد مد مهلة تسجيل موقع تسجيل الاسكان الاجتماعي 2022 لرفع الاوراق المطلوبة لشقق الاسكان الاجتماعي .

وأعلن وزير الاسكان عن مد مهلة التسجيل على موقع الاسكان الاجتماعي حتى 6 نوفمبر المقبل لإتاحة الفرصة للمواطنين بالتسجيل.

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بلغ إجمالي عدد كراسات الشروط التي تم سحبها من مكاتب البريد حتى يوم الثلاثاء 25 أكتوبر حوالي ٢٥٣.٤ ألف كراسة، بواقع ١١٣٤٩٨ كراسة شروط للوحدات جاهزة التسليم، و١٣٩٩٢٠ كراسة شروط للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا، وذلك وفقًا لنهاية يوم عمل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢.

فيما قام نحو 160670 مواطنا بسداد مقدمات جدية الحجز، حيث قام 65830 مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات جاهزة التسليم، كما قام 94840 مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا، وذلك وفقًا لنهاية يوم عمل 25 أكتوبر 2022.

جاء ذلك على لسان مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما أكدت أن الموقع الإلكتروني للصندوق، تمكن من التعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال فترة الإعلان، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين على الموقع 120 ألف مواطن تقريبًا.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هناك نحو 40 ألف مواطن لم يكملوا عملية التسجيل الإلكتروني، لذا تم منحهم مهلة لمدة 10 أيام لاستكمال أوراقهم ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لإتمام عملية التقديم.

خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي

يستقبل صندوق الإسكان الاجتماعي اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأجهزة المدن/مديريات الإسكان.