تفاصيل إعلان شقق الإسكان الاجتماعى 2022 هي أهم ما يشغل بال المتقدمين على مشروع سكن لكل المصريين 3 ومنها معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم فى شقق الإسكان الاجتماعى، و الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي وهو ما سنوضحه فيما يلي:

الأوراق المطلوبة للتقديم فى شقق الإسكان الاجتماعى

استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح.

إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)» علـى أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها الفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)» وذلك إن وجد.

أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)» علـى أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

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الموقع الرسمى لصندوق الاسكان الاجتماعى

يبحث العديد من المواطنين عن موقع صندوق الإسكان الاجتماعي shmff gov eg سواء لتقديم شقق الإسكان الإعلان 16 أو الاستعلام عن حالة الطلب أو حساب قيمة الدعم.

تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي

يقوم المواطن بالدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي من هنـــــــــا .

يطلب موقع الإسكان الاجتماعي إدخال البيانات التالية

الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن

الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن "فى حالة إدخال رقم موبايل غير صحيح لن تتمكن من تقديم الشكوى"

كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور

ثم يضغط المواطن على تسجيل.

وبذلك تتم خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي .

رقم صندوق الاسكان الاجتماعى

يستقبل صندوق الإسكان الاجتماعي اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

رقم خدمة عملاء بنك الاسكان والتعمير

يمكن التواصل بكل سهولة عبر الهاتف التليفون على رقم: 19995, 02-27359504, 02-27361826, 02-27356197، و رقم الفاكس: 27361458 + 27357807