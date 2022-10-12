الأربعاء 12 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل إعلان الإسكان الاجتماعي السادس عشر.. سكن لكل المصريين 3

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
ads

يبحث المواطنون من جميع انحاء جمهورية مصر العربية عن تفاصيل الاعلان السادس عشر شقق الإسكان الاجتماعي 2022 "سكن لكل المصريين 3" و كراسة شروط الإعلان 16 وآخر موعد لشراء الكراسة وتسجيل دخول صندوق الإسكان الاجتماعي الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

سكن لكل المصريين 3 شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

يتوجب على المواطنين الراغبين في تقديم سكن لكل المصريين 3 شقق الإسكان الاجتماعي 2022 دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، وتتراوح أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

قد يهمك

لازم تعرفها.. ننشر شروط شقق الإسكان الاجتماعى 2022

لينك موقع صندوق الإسكان الاجتماعي الرسمي.. تسجيل الدخول والخدمات المقدمة

 

شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16.. تفاصيل الإعلان السادس عشر

وتساءل المواطنون عن تفاصيل الإعلان السادس عشر وأماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 وجاءت في المحافظات والمدن كالتالي:

المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، والمنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزًا القطوري - العياط"، دمنهور).

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى.. هذه الفئات محرومة منها

موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.. تسجيل الدخول صندوق التمويل العقاري

كراسة شروط الإعلان 16.. كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf 

بدأ سحب كراسة شروط الإعلان 16 بداية من الأحد الموافق 25/9/2022 وحتى السبت 1 أكتوبر، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 2 : 27 أكتوبر سحب كراسة شروط الإعلان 16 لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويمكن الاطلاع على كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf من هنـــــــــــــا .

رقم الخط الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي

يستقبل صندوق الإسكان الاجتماعي اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

الإسكان الاجتماعى شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 16 سكن لكل المصريين 3 كراسه شروط الإعلان 16 صندوق الاسكان الاجتماعي كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf رقم الخط الساخن لصندوق الاسكان الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

الأكثر قراءة

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه

العثور على جثة سيدة داخل منزلها فى القليوبية

ردًا على الغزو الروسى.. التشيك تحظر دخول الروس بتأشيرة الشنجن

«شولتس» يتوقع إصدار قرار سريع بشأن استمرار استخدام الطاقة النووية فى ألمانيا

السجن 3 سنوات لربة منزل ضربت طفلتها حتى الموت

أول ظهور لـ مصطفى شلبى فى مران الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بلا بلا.. ضل راجل ولا ضل حيطة

أحمد البنا

رؤية الهدف.. النبى نموذجًا

إبراهيم داود

آنى إرنو والأدب المتين

ماجد حبته

أدوية يوم القيامة!

أمل زيادة

المدارس.. رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (9)

أميرة عبد الكريم

علاقات منتهية الصلاحية من قبل تاريخ الصدور

جلال حمام

وعادت «ريما» لعادتها القديمة!

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الإفتاء وضرورة التواصل مع العالم

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يناقش اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

نص اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: التزام بحري وتفاوض بري محتمل (وثائق)

إسرائيل: الكابينت يدعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. وشاكيد تمتنع