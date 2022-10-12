تفاصيل إعلان الإسكان الاجتماعي السادس عشر.. سكن لكل المصريين 3

يبحث المواطنون من جميع انحاء جمهورية مصر العربية عن تفاصيل الاعلان السادس عشر شقق الإسكان الاجتماعي 2022 "سكن لكل المصريين 3" و كراسة شروط الإعلان 16 وآخر موعد لشراء الكراسة وتسجيل دخول صندوق الإسكان الاجتماعي الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

سكن لكل المصريين 3 شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

يتوجب على المواطنين الراغبين في تقديم سكن لكل المصريين 3 شقق الإسكان الاجتماعي 2022 دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، وتتراوح أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

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شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16.. تفاصيل الإعلان السادس عشر

وتساءل المواطنون عن تفاصيل الإعلان السادس عشر وأماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 وجاءت في المحافظات والمدن كالتالي:

المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، والمنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزًا القطوري - العياط"، دمنهور).

كراسة شروط الإعلان 16.. كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf

بدأ سحب كراسة شروط الإعلان 16 بداية من الأحد الموافق 25/9/2022 وحتى السبت 1 أكتوبر، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 2 : 27 أكتوبر سحب كراسة شروط الإعلان 16 لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويمكن الاطلاع على كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf من هنـــــــــــــا .

رقم الخط الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي

يستقبل صندوق الإسكان الاجتماعي اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأجهزة المدن/مديريات الإسكان.