الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.. تسجيل الدخول صندوق التمويل العقاري

الاسكان
الاسكان
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يبحث المواطنون عن موقع صندوق الاسكان الاجتماعي مع استمرار التقديم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 16، بعدما طرحها صندوق الاسكان الاجتماعي وأعلن عنها في سبتمبر الماضي، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى 27 أكتوبر الجاري.

ويقدم صندوق الاسكان الاجتماعي شقق للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في عدة محافظات وفق شروط محددة أعلنها في صفحته الخاصة، وفي التقرير التالي ينشر الدستور القصة الكاملة لشقق الاسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة .

موقع صندوق الاسكان الاجتماعي

يقدم موقع صندوق الاسكان الاجتماعي التفاصيل الكاملة حول الاعلان 16 لشقق الاسكان ، ويمكن للمواطنين الاطلاع على كافة المعلومات حول المحافظات المتاح بها الشقق وشروط التقديم من خلال هذا الرابط.https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login

الإعلان الـ 16.. أماكن طرح كراسة شروط الاسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل

أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022.. وشرط الحد الأدنى لرواتب المتقدمين

وبعد الدخول على الرابط قم بكتابة الرقم القومي  وكلمة المرور.

الاعلان 16 للاسكان 

يستطيع المواطنين التقدم لشقق الاعلان 16 للإسكان حتى 27  أكتوبر الجاري، بعد أن تم فتح باب التسجيل للمواطنين بداية من 2 أكتوبر، وكان صندوق الاسكان الاجتماعي قد فتح باب التقديم له في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر لذوي الهمم فقط .

ويجب توفير بعض الأوراق قبل كتابة طلب الحصول على شقة الاعلان 16 للإسكان وهي كالتالي : 

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي

  • بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).
  • إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفي حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه وتكون سارية.
  • ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة)، وإيصال سداد مقدم جدية الحجز وشراء كراسة الشروط.
  • قيد عائلي مميكن لكل المتقدمين بخلاف الشخص الأعزب.
  • شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة
  • شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.
  • تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي والشهري بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.
  • تقديم شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي.
  • شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
الإسكان الاجتماعى الإعلان 16 الاعلان 16 للإسكان شقق للمواطنين الاسكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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