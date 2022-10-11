موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.. تسجيل الدخول صندوق التمويل العقاري

يبحث المواطنون عن موقع صندوق الاسكان الاجتماعي مع استمرار التقديم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 16، بعدما طرحها صندوق الاسكان الاجتماعي وأعلن عنها في سبتمبر الماضي، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى 27 أكتوبر الجاري.

ويقدم صندوق الاسكان الاجتماعي شقق للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في عدة محافظات وفق شروط محددة أعلنها في صفحته الخاصة، وفي التقرير التالي ينشر الدستور القصة الكاملة لشقق الاسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة .

موقع صندوق الاسكان الاجتماعي

يقدم موقع صندوق الاسكان الاجتماعي التفاصيل الكاملة حول الاعلان 16 لشقق الاسكان ، ويمكن للمواطنين الاطلاع على كافة المعلومات حول المحافظات المتاح بها الشقق وشروط التقديم من خلال هذا الرابط.https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login

وبعد الدخول على الرابط قم بكتابة الرقم القومي وكلمة المرور.

الاعلان 16 للاسكان

يستطيع المواطنين التقدم لشقق الاعلان 16 للإسكان حتى 27 أكتوبر الجاري، بعد أن تم فتح باب التسجيل للمواطنين بداية من 2 أكتوبر، وكان صندوق الاسكان الاجتماعي قد فتح باب التقديم له في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر لذوي الهمم فقط .

ويجب توفير بعض الأوراق قبل كتابة طلب الحصول على شقة الاعلان 16 للإسكان وهي كالتالي :