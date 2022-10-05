الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

آخر موعد شراء كراسة الإسكان الاجتماعي الإعلان 16.. وأماكن الوحدات

الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى
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يقبل المواطنون من جميع محافظات جمهورية مصر العربية على شراء كراسة شروط الاسكان الاجتماعي الاعلان 16 عبر اماكن شراء كراسة الاسكان الاجتماعي خلال الفترة التي حددتها وزارة الاسكان الاجتماعي في بيانها الرسمي.

وجاء اخر موعد شراء كراسة الاسكان الاجتماعي الاعلان 16 وفقا لبيان وزارة الاسكان الاجتماعي يوم 27 أكتوبر ما يتم مد المهلة، وكان تم طرح كراسة شروط الاسكان الاجتماعي الاعلان 16 بداية من يوم الأحد الموافق 25/9/2022 وحتى السبت 1 أكتوبر، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 2 : 27 أكتوبر لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

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أماكن شراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي  

 

وتتاح أماكن شراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي في محافظة الجيزة بالمناطق التالية، منطقة الجيزة، وبها مكاتب البريد التالية (الجيزة أول - الربيع الجيزى - توفير الجيزة – الأهرام – الدقى – الأورمان – دلاور - نادى الزمالك – إمبابة - مدينة العمال – العجوزة – المهندسين - مدينة الطلبة - أرض الجمعية - المنيرة الغربية)، ومنطقة شمال 6 أكتوبر، وبها المكاتب التالية (الحى الأول / الشيخ زايد - نادى 6 أكتوبر - الحى السابع - الحى الثالث – 6 أكتوبر الرئيسى - مدينة الفردوس - مجمع الخدمات - المنطقة الصناعية بابورواش – الجلاتمة – البراجيل - منشأة القناطر - الشيخ الحصرى - نادى الصيد)، ومنطقة جنوب 6 أكتوبر، وبها المكاتب التالية (ابو النمرس - منيل شيحة – الحوامدية - منا الأمير – البدرشين – مزغونة – برنشت – العياط – المتانيا – شبرامنت).

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منطقة برج العرب، المكاتب التالية (العامرية – الحمام - مركز الخدمات التكنولوجية ببرج العرب). وفي محافظة البحيرة، المكاتب التالية (دمنهور - كفرالدوار - كفرالدوار فرعى – المحمودية - أبوالمطامير - الرحمانية / بحيرة - المحمودية فرعى - كوم حمادة - مديرية التحرير - مركز بدر)، وفى محافظة القليوبية، المكاتب التالية (بنها - بنها الجديدة – قليوب المحطة - القناطر الخيرية - شبين القناطر - كفر شكر – طوخ – قها – بهتيم - ابو زعبل بلد – الخانكة - شبرا الخيمة - اسكان الفرنواني – الخصوص / الخانكة)، ومحافظة الغربية، وبها المكاتب التالية (طنطا – ميدان محب – كفرالزيات – كفرالزيات ثان)، وفي محافظة المنوفية، بمنطقة شمال المنوفية وبها المكاتب التالية (شبين الكوم - شبين الكوم فرعي – البر الشرقي - شبين الكوم الجديد - تلا - قويسنا - بركة السبع)، ومنطقة جنوب المنوفية وبها المكاتب التالية (سنتريس – الباجور – الشهداء - سرس الليان – مدينة السادات – الخطاطبة بلد – منوف – اشمون)، وفى محافظة كفر الشيخ، المكاتب التالية (كفرالشيخ - كفرالشيخ فرعي - الزواوي – دسوق – فوة – مطوبس – بيلا - قلين – شباس عمير - الكفر الشرقي – الحامول براري – بلطيم – برج البرلس - الرياض - سيدي سالم).

 

مواعيد عمل البريد المصري

تبدأ مواعيد عمل البريد المصري في توقيت واحد وتفتح بعض مكاتب البريد أبوابها للمواطنين على مدار 6 أيام في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، فيما تفتح بعض المكاتب أبوابها للمواطنين على مدار 5 أيام فقط في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا فيما تعمل بعض المكاتب الفترتين الصباحية من الساعة الثامنة إلى الساعة الثالثة عصرا والمسائية من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساءا، لعدم تعطيل مصالح المواطنين وتلبية جميع الخدمات التي تؤديها لهم دون تأخير ويتم توزيع المكاتب المسائية وفقا للتوزيع الجغرافي ليغطي كافة المناطق السكنية المحيطة.

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