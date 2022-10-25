الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي.. تسجيل دخول shmff

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
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ايام قليلة وينتهي اخر موعد لتقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2022 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي لحجز وحدة في "سكن لكل المصريين 3" لمحدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين المصريين، حيث يعتبر يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2020 هو آخر ميعاد لتقديم شقق الإسكان الاجتماعي.

وقبل الدخول على موقع التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي shmff.gov.eg يجب معرفة الأوراق المطلوبة، لتقديم شقق الإسكان.

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معرفة الأوراق المطلوبة لتقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2022

استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح.

إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)» علـى أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في  تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي  المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها الفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)» وذلك إن وجد.

أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)» علـى أن تكون مختومة ومؤرخة. ومعتمدة.

وعقب ذلك يقوم كل مواطن بتسجيل دخول الإسكان الاجتماعي عبر موقع وزارة الإسكان الاجتماعي ويقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق الإشارة إليها (بصيغة PDF بحد اقصى 2MB) في ملف واحد.

 

رابط البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى 2022

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي

 

يقوم المواطن بالدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي من هنـــــــــا   shmff.gov.eg.

يطلب موقع الإسكان الاجتماعي إدخال البيانات التالية:

تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي shmff.gov.eg 

 

الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.

الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن "فى حالة إدخال رقم موبايل غير صحيح لن تتمكن من تقديم الشكوى".

كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

ثم يضغط المواطن على تسجيل.

وبذلك تتم خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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