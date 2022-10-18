لينك تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022 وشروط حجز وحدات الإعلان 16

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي في استقبال أوراق تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022 للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل وذلك حتى 27 أكتوبر الجاري، بعد أن طرحت الإعلان 16 لشقق الإسكان الاجتماعي في نهاية سبتمبر الماضي وخصصت عدة أيام ليتمكن ذوي الهمم من سحب كراسات الشروط والتقديم أولًا ثم فتحها أمام المواطنين منذ بداية أكتوبر الجاري.

لينك تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022

يستطيع المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة في شقق الإسكان الاجتماعي 2022 الدخول عبر الرابط التالي من هنا، حيث تم رفع أسعار شقق الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب إلى 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه وتصل المساحات المطروحة من 75 إلى 120 متر حيث يتم طرح وحدات الإسكان الاجتماعي في أكثر من 20 مدينة جديدة في محافظات الجمهورية.

ويستطيع المواطنون الراغبون في الاستعلام عن هذه الشقق الحصول على المعلومات اللازمة من خلال التواصل مع الخط الساخن 5777 - 5999 - 1188 -090071117.

شروط حجز شقق الإعلان 16 للاسكان

توفر وزارة الإسكان كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الـ 16 في مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، موضحة أنه لا توجد أفضلية لمن يحجز أولا أو من يحصل على كراسات الشروط أولاً، والحكومة ملتزمة بتوفير كراسات الشروط حتى غلق باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي في 27 أكتوبر الجاري.

وبعد شراء كراسة الشروط لابد أن يقوم المواطنين الراغبين في الحصول على شقة الإسكان الاجتماعي بإكمال الحجز عن طريق سداد جدية الحجز والمصاريف الإدارية، وملء استمارة الحجز، والإقرار وتجهيز الأوراق ومنها صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته سارية، إيصال المرافق لمحل الإقامة الحالي، بيان صافي الدخل الشهري للمتقدم زوجته، شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت، قسيمة الزواج مميكنة، برنت تأمينات إن وجد، إيصال سداد جدية الحجز، إيصال شراء كراسة الشروط، ثم طباعة استمارة ملء البيانات والاحتفاظ بها. ورفعها على الموقع الإلكتروني للصندوق ورفع الأوراق المطلوبة.

يذكر أن أسعار الشقق في الإعلان 16 للإسكان تتراوح بين 194 ألف جنيه و310 ألف، ويتم تسديد 15 ألف جنيه لمحدودي الدخل وهو ما يعادل 10% من قيمة الوحدة، و22 ألف جنيه لمتوسطي الدخل وهو ما يعادل 15% من قيمة الوحدة كجدية حجز.