الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لينك تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022 وشروط حجز وحدات الإعلان 16

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
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يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي في استقبال أوراق تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022 للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل وذلك حتى 27 أكتوبر الجاري، بعد أن طرحت الإعلان 16 لشقق الإسكان الاجتماعي في نهاية سبتمبر الماضي وخصصت عدة أيام ليتمكن ذوي الهمم من سحب كراسات الشروط والتقديم أولًا ثم فتحها أمام المواطنين منذ بداية أكتوبر الجاري.

لينك تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022

يستطيع المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة في شقق الإسكان الاجتماعي 2022 الدخول عبر الرابط التالي من هنا، حيث تم رفع أسعار شقق الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب إلى 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه وتصل المساحات المطروحة من 75 إلى  120 متر حيث يتم طرح وحدات الإسكان الاجتماعي  في أكثر من 20 مدينة جديدة في محافظات الجمهورية.

تعرف على أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022 وخطوات الحصول عليها

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

ويستطيع المواطنون الراغبون في الاستعلام عن هذه الشقق الحصول على المعلومات اللازمة من خلال التواصل مع الخط الساخن 5777 - 5999 - 1188 -090071117.

شروط حجز شقق الإعلان 16 للاسكان  

توفر وزارة الإسكان كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الـ 16 في مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، موضحة أنه لا توجد أفضلية لمن يحجز أولا أو من يحصل على كراسات الشروط أولاً، والحكومة ملتزمة بتوفير كراسات الشروط حتى غلق باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي في 27 أكتوبر الجاري.

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

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متاح.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

وبعد شراء كراسة الشروط لابد أن يقوم المواطنين الراغبين في الحصول على شقة الإسكان الاجتماعي بإكمال الحجز عن طريق سداد جدية الحجز والمصاريف الإدارية، وملء استمارة الحجز، والإقرار وتجهيز الأوراق ومنها صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته سارية، إيصال المرافق لمحل الإقامة الحالي، بيان صافي الدخل الشهري للمتقدم زوجته، شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت، قسيمة الزواج مميكنة، برنت تأمينات إن وجد، إيصال سداد جدية الحجز، إيصال شراء كراسة الشروط، ثم طباعة استمارة ملء البيانات والاحتفاظ بها. ورفعها على الموقع الإلكتروني للصندوق ورفع الأوراق المطلوبة.

يذكر أن  أسعار الشقق في الإعلان 16 للإسكان تتراوح بين 194 ألف جنيه و310 ألف، ويتم تسديد 15 ألف جنيه لمحدودي الدخل وهو ما يعادل 10% من قيمة الوحدة، و22 ألف جنيه لمتوسطي الدخل وهو ما يعادل 15% من قيمة الوحدة كجدية حجز. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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