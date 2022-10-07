الجمعة 07 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب اليوم 7-10-2022 فى مصر

الذهب
الذهب
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واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم لتختم الأسبوع بتراجع متتال بعد أن سجلت أرقامًا قياسية في الارتفاع الأسبوع الماضي قبل قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة دون تغير، وتراجع الذهب عيار 21 - أكثر الأعيرة المتداولة في السوق المصري – إلى 1068 جنيها، بعد أن تجاوزت 1140 جنيها قبل قرار المركزي.

 

أسعار الذهب اليوم 

 

وصلت أسعار الذهب عيار 24  بيع 1,214 جنيه، شراء 1,221 جنيها، والذهب عيار 22 بيع 1,113 جنيها، شراء 1,119 جنيها، وبلغت أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,062 جنيها، شراء 1,068 جنيها.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 بيع 910 جنيهات، شراء 915 جنيها، والذهب عيار 14 بيع 708 جنيهات، شراء 712جنيها، والذهب عيار 12 بيع 607 جنيهات، شراء 610 جنيهات.

وبلغ سعر الأونصة  بيع 37,747 جنيها، شراء 37,960 جنيها، وسعر الجنيه الذهب بيع 8,496 جنيها، شراء 8,544 جنيها، وسعر الكيلو  بيع 1,213,714 جنيها، شراء 1,220,571 جنيها.

سعر الدهب العالمي 

وواصل سعر الذهب العالمي تراجعه خلال تعاملات اليوم وتراجعت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي، حيث يتداول قرب مستويات 1710 دولارات للأوقية بتراجع في حدود 0.3%.

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 وفي المقابل اتجهت العقود الآجلة للذهب العالمي للتداول قرب مستويات 1720 دولار للأوقية بينما تتأرجح صعودا وهبوطًا في قناة عرضية بين مستويات 1734 دولار ومستويات 1718 دولار .

 

 

سعر الذهب في سوق المال 

  • أسعار الذهب عيار 24          1,082 جنيها         $55.10
  • سعر الذهب عيار 22           991.97 جنيه       $50.51
  • أسعار الذهب عيار 21          946.89 جنيه       $48.21
  • أسعار الذهب عيار 18          811.62 جنيه       $41.32
  • سعر الذهب عيار 14           631.25 جنيه       $32.14
  • سعر الذهب عيار 12           541.07 جنيه       $27.55
  • سعر الذهب عيار 9 405.80 جنيه       $20.66
  • اسعار أوقية الذهب   33,655 جنيه       $1,714
  • اسعار جنيه الذهب   7,575 جنيه         $385.68
  • اسعار كيلو الذهب   1,082,139 جنيها  $55,096

دعاء الصباح و أدعية الفجر اليوم الجمعة 7-10-2022

 

 

 

 

أسعار الذهب الذهب عيار ٢١ قرار البنك المركزي الذهب عيار 18 سعر الدهب سعر الدهب العالمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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