تعرف على أسعار الذهب اليوم 7-10-2022 فى مصر

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم لتختم الأسبوع بتراجع متتال بعد أن سجلت أرقامًا قياسية في الارتفاع الأسبوع الماضي قبل قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة دون تغير، وتراجع الذهب عيار 21 - أكثر الأعيرة المتداولة في السوق المصري – إلى 1068 جنيها، بعد أن تجاوزت 1140 جنيها قبل قرار المركزي.

أسعار الذهب اليوم

وصلت أسعار الذهب عيار 24 بيع 1,214 جنيه، شراء 1,221 جنيها، والذهب عيار 22 بيع 1,113 جنيها، شراء 1,119 جنيها، وبلغت أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,062 جنيها، شراء 1,068 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 بيع 910 جنيهات، شراء 915 جنيها، والذهب عيار 14 بيع 708 جنيهات، شراء 712جنيها، والذهب عيار 12 بيع 607 جنيهات، شراء 610 جنيهات.

وبلغ سعر الأونصة بيع 37,747 جنيها، شراء 37,960 جنيها، وسعر الجنيه الذهب بيع 8,496 جنيها، شراء 8,544 جنيها، وسعر الكيلو بيع 1,213,714 جنيها، شراء 1,220,571 جنيها.

سعر الدهب العالمي

وواصل سعر الذهب العالمي تراجعه خلال تعاملات اليوم وتراجعت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي، حيث يتداول قرب مستويات 1710 دولارات للأوقية بتراجع في حدود 0.3%.

وفي المقابل اتجهت العقود الآجلة للذهب العالمي للتداول قرب مستويات 1720 دولار للأوقية بينما تتأرجح صعودا وهبوطًا في قناة عرضية بين مستويات 1734 دولار ومستويات 1718 دولار .

سعر الذهب في سوق المال