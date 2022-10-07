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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء الفجر اليوم الجمعة 7-10-2022

دعاء الفجر
دعاء الفجر
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يبحث المسلمون عن دعاء الفجر خاصة في يوم الجمعة أكثر الأيام المباركة عند الله والتي من المستحب الدعاء فيها، وحثنا رسولنا الكريم على التقرب من الله بالدعاء خاصة في يوم الجمعة، لذا يقدم الدستور لقرائه خدمة دعاء الصباح وأدعية الفجر اليوم الجمعة 7-10-2022.

 

دعاء الفجر 

أدعية الفجر:  “اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يارب”. 

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أدعية الفجر: “اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا، اللهم إنّا نسألك فرجًا للمهمومين، وراحةً للمكروبين، وأن تصرف عنهم الأذى، وأن تُريح عقولهم، وتُسعد قلوبهم، وتشرح صدورهم”.

 

أدعية الفجر: “اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة، نسألك اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك”.

دعاء الصباح أدعية الفجر الجمعة يوم الجمعة الأيام المباركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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