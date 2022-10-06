آخر موعد لطرح كراسات الشروط شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 3»

شقق الإسكان الاجتماعي تهم شريحة كبيرة من المواطنين لا سيما الشباب من محدودي الدخل كونها توفر لهم سكن آمن مزود بكافة الخدمات والمستلزمات مع إتاحة التقسيط على ثلاثين عامًا، ومنذ عدة أيام أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال رابط موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، وطرحت كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين، الأحد الماضي الموافق 25 سبتمبر لمتحدي الإعاقة.

موعد طرح كراسات الشروط للعلان السادس عشر " سكن لكل المصريين 3"



أوضح الصندوق أنه خصص الفترة من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوى الإعاقة فقط، ومنذ الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين ومن ضمنهم المطلقات والأرامل متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها “الدستور” للقراء تستعرض في السطور الآتية رابط موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 وموعد الحصول على كراسات الشروط وأسعار الوحدات السكنية المطروحة وأماكنها والأرقام الساخنة المخصصة للراغبين في الحجز.

رابط موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

يستطيع المواطنون الراغبون في تخصيص وحدات سكنية في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3 لمنخفضي ومتوسطي الدخل بدعم من البنك المركزي بسعر عائد يصل إلى 3% بأطول مدة سداد تصل إلى 30 عامًا التقديم عبر رابط، في المدن الجديدة المنتشرة في محافظات الجمهورية.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وأوضح الصندوق أنه هناك عدد من الأوراق على المتقدم الإلتزام بتقديمها للصندوق وجاءت كالأتي:

1 -صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه وتكون سارية.

2- ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة)، وإيصال سداد مقدم جدية الحجز وشراء كراسة الشروط.

3- كما يتم تقديم قيد عائلي مميكن لكل المتقدمين بخلاف الشخص الأعزب.

4- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة

5- شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

6- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال ، يلزم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي والشهري.

7- بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي، يلزم تقديم شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

8– بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية

الأوراق المطلوبة من الأرامل والمطلقات للتقديم في الإعلان

وأوضح الصندوق أن الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات لديهم الفرصة في التقدم للإسكان الاجتماعي وجاءت الأوراق المطلوبة كالآتي:

عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفي حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

وحذر صندوق الإسكان الاجتماعي، من تقديم أي معلومات غير صحيحة بهدف التحايل للحصول على وحدة سكنية، حيث يتم الاستعلام على كل البيانات المقدمة قبل تخصيص الوحدة.