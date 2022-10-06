الخميس 06 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 وآخر موعد لطرح كراسات الشروط

الإسكان
الإسكان
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يهتم ملايين المواطنين بحجز شقق الإسكان الاجتماعي كونها سكن مناسب وآمن وفي الوقت ذاته يوفر عليهم استغلال وجشع السماسرة، فمنذ أن أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن الإعلان السادس عشر أو سكن لكل المصريين 3 ويتصدر البحث عن  موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، وموعد طرح كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين، محركات البحث، وفي السطور الآتية تقدم "الدستور" كافة التفاصيل الخاصة بها.

آخر موعد لطرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 

وخصص الصندوق الفترة من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوى الإعاقة فقط، ومن الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين ومن ضمنهم المطلقات والأرامل متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

أماكن طرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان السادس عشر

الإعلان الـ 16.. أماكن طرح كراسة شروط الاسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل

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رابط موقع حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2022

يستطيع المواطنون الراغبون في تخصيص وحدات سكنية في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3 لمنخفضي ومتوسطي الدخل بدعم من البنك المركزي بسعر عائد يصل إلى 3% بأطول مدة سداد تصل إلى 30 عاما التقديم عبر رابــــــــــــط في المدن الجديدة المنتشرة في محافظات الجمهورية.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي 2022

وجاءت الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي الخاصة بالإعلان السادس عشر " سكن لكل المصريين 3" كالآتي:

1 -صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه وتكون سارية.

2- ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة)، وإيصال سداد مقدم جدية الحجز وشراء كراسة الشروط.

3- كما يتم تقديم قيد عائلي مميكن لكل المتقدمين بخلاف الشخص الأعزب.

4- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة.

5- شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

أماكن طرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان السادس عشر

تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16.. ماذا بعد شراء كراسة الشروط؟

طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2022| سكن لكل المصريين 3

مواعيد تقديم شقق الإسكان 2022 وشروط التقديم

6- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال ، يلزم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي والشهري.

7- بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي، يلزم تقديم شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

8– بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية،

9– بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

10– إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفي حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

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وائل لطفي

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