الأحد 02 أكتوبر 2022
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تحقيقات ومتابعات

مواعيد تقديم شقق الإسكان 2022 وشروط التقديم

الإسكان
الإسكان
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حددت وزارة الإسكان مواعيد تقديم شقق الإسكان 2022 بعد أن أعلنت في بيان لها عن مواعيد طرح كراسات شروط حجز تقديم شقق الإسكان 2022، وزادت عمليات البحث عن مواعيد تقديم شقق الإسكان 2022 حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتعرض الدستور مواعيد تقديم شقق الإسكان 2022.

مواعيد تقديم شقق الإسكان 2022

بدأت  مكاتب البريد فى طرح كراسات شروط تقديم شقق الإسكان 2022 لمحدودى ومتوسطى الدخل، للمواطنين العاديين، اعتبارا من اليوم الأحد، ويستمر حتى نهاية أكتوبر الجارى.

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وتوفر الوزارة في شقق الإسكان وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى، مما يمكن المواطنين من الانتقال فوراً إلى وحداتهم السكنية الجديدة بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

شروط تقديم شقق الإسكان 2022 

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين للحصول على شقق الإسكان 2022، وهي كالتالي: 

  • لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
  • ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.
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  • ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
  • عدم سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
  • ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية.
  • ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

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