الإثنين 12 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 والكليات المتاحة للتسجيل

تنسيق الدبلومات
تنسيق الدبلومات
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يبحث الطلاب الحاصلون على شهادة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022، رغم عدم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 في النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، ومع زيادة البحث عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022، أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر محرك البحث “جوجل”.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022، على أن يكون في النصف الاول من شهر سبتمبر الجاري، ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية الصناعية 2022 تسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 عبر الرابط التالي من هنا.

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تنسيق الأزهر 2022 و رابط تسجيل الرغبات للطلاب

وبعد إتاحت فرصة التنسيق وكتابة الرغبات المغلقة حاليًا حسب الموقع الرسمي للتنسيق الالكتروني “بوابة مصر الرقمية” والتي يقوم الطلاب من خلالها بتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد التي يرغبون بها.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية 2022

وتتوافر قائمة من الكليات الحكومية المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية، ومنها  تكنولوجيا التعليم الصناعي، كلية التجارة، كلية الآثار، كلية التربية شعبة تعليم فني، كلية الفنون الجميلة، كلية التربية النوعية، كلية الفنون التطبيقية، كلية الزراعة، كليات الهندسة، كلية الخدمة الاجتماعية، كلية السياحة والفنادق.

أخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2022 المرحلة الثانية

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ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خريطة الكليات التي تشترط اجتياز اختبار القدرات لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية، وهي “كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، وكليات الفنون الجميلة بشعبتيها عمارة وفنون، وكليات التمريض”، وانتهت فترة اختبارات القدرات لطلاب الفنية الصناعية في 8 سبتمبر الماضي بعد أن بدأت في 6 سبتمبر.

ويستطيع طلاب الدبلومات الفني الصناعية بعد فتح باب التنسيق مرة أخرى الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

ثم إلى صفحة التسجيل وكتابة رغبات الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها وفق الحد الأدنى للمجاميع الحاصلين عليها سواء الدبلوم الفني الصناعي أو الزراعي أو التجاري.

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