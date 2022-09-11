الأحد 11 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تنسيق الأزهر 2022 و رابط تسجيل الرغبات للطلاب

تنسيق الأزهر 2022
تنسيق الأزهر 2022
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ينتظر طلاب الأزهر إعلان تنسيق الازهر 2022 بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية وفتح باب التظلمات أمام الطلاب بدءًا من أمس السبت 10 سبتمبر وتستمر حتى أسبوعين.

ويختلف نظام تنسيق الازهر 2022 عن نظام تنسيق الثانوية العامة التي تعلنه أولا بأول بعد إنتهاء المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، لكن تنسيق الازهر 2022 لا يتم الإعلان عنه إلا بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وإعلان نتيجتها، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق الازهر 2022 رابط تسجيل الرغبات للطلاب 

تنسيق الأزهر 2022 

يبدأ تنسيق الازهر 2022 فور إعلان نتيجة الأزهر بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني الثانوية الأزهرية من قبل الأزهر الشريف، ليبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني، ولكن لم يتم حتى الآن تفعيل خطوة تنسيق الازهر 2022 إلا بعد اعلان نتيجة الازهر الدور الثاني وانتهاء مرحلة التظلمات، والتي تستمر لمدة أسبوعين، في 198 مكتبا وتبلغ قيمة رسوم الطعن علي المادة 100 جنيه فقط، وتم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيا.

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Tansik.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 برقم الجلوس

وكانت اعمال تصحيح  نتيجة امتحانات الدور الثاني ثانوية أزهرية قد تمت في 9 مراكز رئيسية  والتي بدأت في الأول من الشهر الجاري.

 

رابط تسجيل الرغبات لطلاب الازهر 2022 

 

ويستطيع طلاب الدور الثاني ثانوية أزهرية تسجيل الرغبات لطلاب الأزهر 2022 من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالتالي: 

الدخول عبر موقع  تنسيق الازهر من خلال هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg

وبعد تفعليه من إدارة الأزهر يتم اختيار ايقونة نتائج الدور الثاني، و كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة، وتسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات، الضغط على كلمة استعلام، وظهور كافة درجات الطالب في المواد الدراسية بالتفصيل.

Tansik.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثانى 2022

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى للقسم العلمى 62.20 %، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبى ‏‏66.13%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 64.80 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57645، وحضر منهم 57645 بينما بلغت نسبة النجاح العامة للدوري الشهادة الثانوية  لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامية.

وتشمل المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية الأزهرية تسجيل الرغبات عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2022 الدور الثانى والمتخلفين عن التقدم من الناجحين في الدور الأول.

تنسيق الأزهر 2022 رابط تسجيل الرغبات لطلاب الازهر 2022 رابط تسجيل الرغبات للطلاب تنسيق الأزهر نتيجة الثانوية الازهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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