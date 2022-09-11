نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023

يبحث أولياء الأمور عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ، بعد أن انتهت مرحلة التقديم منذ عدة أشهر وظهور نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ، وكانت وزار ة التربية والتعليم قد أتاحت رابطًا يستطيع من خلال أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية.

ومع زيادة عمليات البحث عنها تصدرت نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، مؤشرات بحث جوجل، وتعرض الدستور نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية في التقرير التالي .

رابط نتيجة رياض الاطفال المدارس التجريبية 2023

يمكن لأولياء الأمور معرفة رابط نتيجة رياض الاطفال المدارس التجريبية من خلال اتباع بعض الخطوات التالية :

بعد الدخول على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم https://kg.emis.gov.eg/

كتابة الرقم القومي لولي الأمر.

كتابة كلمة السر الخاصة بحساب ولى الأمر.

الضغط على تسجيل الدخول.

وستظهر المدرسة التي جرى قبول الطفل بها.

الأوراق الرسمية للقبول برياض أطفال

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت بعض المستندات المطلوبة بعد توفير نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، وذلك لتسليم المستندات للمدرسة التي وافقت على قبول الطفل بها وهي حافظة بلاستيكية تتضمن المستندات، صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء «6 نسخ»، شهادة ميلاد مميكنة للطفل أصل وصورتين، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ملف تقدم وحافظة أوراق والطوابع اللازمة، بطاقة التأمين الصحي للطفل وعليها طوابع التأمين الصحي اللازمة، ما يثبت محل سكن الطفل داخل المربع السكني للمدرسة.

في حالة قبول الطالب في مرحلة رياض الأطفال في ادارة القاهرة التعليمية، تم دفع المصروفات فقد تم فتح باب دفع المصروفات بدءا من 4 سبتمبر الماضي ولمدة 15 يوماً فقط، وإلا يعتبر القبول لاغياً، واكدت أنه لا توجد تعديلات لمن تم قبولهم في أي مرحلة لهذا العام الدراسي، وفي حالة عدم القبول يتم انتظار إعلان المرحلة الثانية على الموقع الإلكترونى ابتداءا من 2022/10/13.