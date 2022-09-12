أخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2022 المرحلة الثانية

يبحث طلاب الثانوية الأزهرية عن آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2022 ، فتح باب تنسيق المرحلة الثانية عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم يجتازوا اختبارات الدور الأول، وبعدها فتحت باب تنسيق الأزهر 2022، ومع زيادة عمليات البحث عن آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2022 المرحلة الثانية ، تعرض الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة .

آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2022

بعد نهاية امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية بدأ موعد تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2022 المرحلة الثاني والتي انطلقت الاثنين الماضي وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي يوم الجمعة المقبل 16 سبتمبر، ويضم تنسيق الأزهر 2022 الطلاب المتخلفين عن تنسيق الأزهر 2022 الدور الأول وكذلك الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني.

وتستهدف تلك المرحلة الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها الثلاثة «العلمي- الأدبي -الشعبة الإسلامية» ، وكانت المرحلة الأولى تنسيق الأزهر 2022 قد انتهت في 25 سبتمبر بعد استمر 5 أيام لاستقبال رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات تنسيق الأزهر 2022.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2022

ويستطيع طلاب الثانوية الأزهرية تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2022 ، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الذي تم تخصيصه لذلك واتباع الخطوات التالي:

الدخول عبر رابط الموقع الرسمي لمكتب تنسيق الأزهر 2022 من هنا.

ثم اتباع الخطوات التالية كتابة رقم الجلوس ثم الرقم السري ، ويُنصح دائماً بإدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام المكتوبة على الموقع بدلا من لوحة المفاتيح على أجهزة الكمبيوتر - الرقم السري هو ذلك الرقم المكتوب على استمارة النجاح - ، ثم كتابة الرغبات السابقة، وكتابة البيانات الأساسية، ثم إدخال/تعديل الرغبات، و تسجيل الرغبات ويقوم بإدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي ، ثم حفظها .

وكانت جامعة الأزهر قد وفرت المعامل لمساعدة الطلاب والطالبات منها معامل كلية الهندسة بنات، ومعمل التنسيق الرئيسي بمبنى الهندسة الوراثية بكلية العلوم للبنين، ومعمل بالأمانة العامة بطنطا وآخر بالأمانة العامة بأسيوط، إضافة إلى جميع معامل التنسيق بجميع جامعات مصر.