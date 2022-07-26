خطة تحويل مشاعر الشغف إلى مشروعات قابلة للتنفيذ: أطلق العنان لنفسك

يعيش الإنسان سنوات طويلة من عمره، باحثًا عن ذاته، فقد تجد عجوزًا وقد ملأ الشيب رأسه، يصرخ ويقول: «وجدت الشىء الذى أريده وسأبدأ من جديد».. واكتشافك للشىء الذى تريده سيخلق لك حياة وعملًا أكثر إفادة فى حال فعلت ذلك باستمتاع، وستجد دائمًا زيادة فى مشاعر الرضا لديك وكذلك فى حجم الإنجاز.

وخلال تقرير على موقع «clevergirlfinance»، ترشدنا كورتنى جونستون، الباحثة المتخصصة فى التمويل والمشروعات الصغيرة والمحتوى، لكيفية العثور على الشغف، حتى تتمكن من البدء من جديد وعيش حياة أفضل.

وقالت الباحثة إن عليك أن تضع أسئلة عن كيفية العثور على شغفك، مضيفة أنه قد يبدو العثور على شغفك أمرًا صعبًا، ولكن إذا كنت قادرًا على طرح أسئلة على نفسك والتحلى بالصدق بشأن إجاباتك، فإن العملية ستكون بسيطة للغاية، فتأكد من الاحتفاظ بجميع أفكارك حتى تنفذها.

وسألت: «ما المواضيع التى تضىء طريقك؟»، مضيفة: «غالبًا ما نكون شغوفين بالأشياء التى تلهمنا وتضعنا فى حالة مزاجية عالية، لمشاركة أفكارنا ومشاعرنا»، متابعة: «يعد الكشف عن الموضوعات التى تضىء عقلك وسيلة للبدء فى تحديد ما يثير شغفك فعلًا».

ونصحت كلًا منا بتذكر متى كان آخر مرة استمتع فيها بمحادثة، وعن ماذا كان يتحدث، قائلة: «حاول تفريغ المحادثة حتى تتمكن من معرفة الموضوع الدقيق أو الموضوعات التى جعلتك تشرق وتنبض بالحياة، ثم ابدأ فى كتابة هذه المواضيع كلما تبادرت إلى ذهنك».

وسألت أيضًا: «ما الذى تفعل حينما تفقد الوقت؟»، متابعة: «إذا واجهت صعوبة فى الإجابة عن السؤال الأول، فهناك طريقة أخرى لمعرفة الموضوعات التى تثير شغفك هذه المرة، ابدأ بالتفكير فى المرة الأخيرة التى كنت فيها شديد التركيز على شىء ما، وفقدت خلالها التحكم فى الوقت».

وأضافت أنه عندما تكون مبتهجًا حقًا بالعمل الذى تؤديه، فمن السهل أن تنسى تناول الطعام أو أخذ قسط من الراحة أو حتى التحقق من الساعة، مكملة أنه قد يكون هذا بسبب التفكير فى شىء كنت تعمل عليه فى المدرسة أو فى وظيفتك أو حتى تطورك الشخصى، أو ربما كان موضوعًا كنت تتعلم المزيد عنه.

وسألت الباحثة أيضًا: «عندما كنت أصغر سنًا ماذا كنت تحب أن تفعل؟»، كما سألت: «هل تتذكر عندما كنت طفلاً ماذا كنت تريد أن تفعل؟»، مردفة: «لا يوجد شىء بعيد المنال لتحقيقه، ربما كنت ترغب فى أن تكون مغنيًا، ولكن حتى لو لم تكن تميل إلى الموسيقى، فهذا لا يعنى أنه لا يمكنك تحويل شغفك بالموسيقى إلى وظيفة جديدة».

ونصحت بإطلاق العنان إلى النفس، قائلة: «حاول إعادة التفكير فيما كنت تحب أن تفعله كطفل، وكتلميذ»، متسائلة: «ماذا كان يطلب أصدقاؤك منك دائمًا؟ ماذا كنت تعتقد أنك ستفعل عندما تكبر؟».

وقالت إنه حان الوقت للتخلص من أى تعقيدات قد تمنعك من التوصل إلى شغفك، مضيفة: عليك أن تتخيل أن المال ليس عقبة، لنفترض أنك ميسور ماليًا وأنك متقاعد ولم تعد مضطرًا إلى العمل، اسأل نفسك، «ما الذى تريد أن تفعله فى أوقات فراغك؟».

وقالت إن عليك أن تحدد قائمتك، مضيفة: «الآن لديك قائمة يمكن أن توجهك، حول كيفية العثور على شغفك، يمكنك البدء فى ترتيبها وتقليصها، من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة، ما الذى يميزك أكثر فى القائمة؟ ما المشاعر التى تحب أن تعيشها؟ وهل يتداخل أى منها؟»، متابعة: «ادمج وافصل ورتب كل ما كتبته حتى تحصل على فهم أفضل لما هو أكثر أهمية بالنسبة لك».