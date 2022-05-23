رابط موقع دعم مصر.. طريقتي تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

مازال يبحث أصحاب بطاقات التموين عن تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022 عبر رابط موقع دعم مصر مستمرًا منذ عدة أسابيع مع تعليمات وزارة التموين لأصحاب بطاقات التموين بضرورة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022 لمنع توقف البطاقة وحرمانهم من الحصول على السلع التموينية المدعمة.

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف

وحددت وزارة التموين طريقتين لتسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022، إما عن طريق رابط موقع دعم مصر أو البوابة الرقمية لوزارة التموين، وتعرض الدستور في السطور التالية كيفية تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022 عبر رابط موقع دعم مصر.

ويوفر رابط موقع دعم مصر تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022 لجميع حاملي بطاقات التموين، من خلال عدة خطوات بسيطة من خلال الضغط على الرابط التالي “من هنا”.

وبعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة، ثم قم بإدخال رقم البطاقة التموينية الخاصة بك والمكونة من 12 رقمًا، ثم قم بإدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسمك.

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تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين 2022

وتسعى وزارة التموين من خلال تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022 إلى تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين 2022، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، ورؤية مصر 2030.

ووفرت وزارة التموين تحديث بطاقات التموين 2022 الكترونيًا لتقليل الزحام أمام مكاتب التموين في ظل استمرار الدولة في مواجهة فيروس كورونا ، لذلك قامت الدولة بتوفير رابط موقع دعم مصر تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022 ، أو من خلال بوابة مصر الرقمية.

وحرصًا من وزارة التموين قررت الوزارة تمديد مهلة تسجيل رقم الموبايل 2022، سواء من خلال موقع دعم مصر الرسمي أو من خلال مكاتب التموين، ويجب على المواطنين ممن تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز، بضرورة تسجيل وإضافة رقم الموبايل لتحديث بطاقة التموين، حتى يوم 30 يونيو المقبل.

تجديد بطاقة التموين 2022

وكانت وزارة التموين قد أرسلت منذ عدة أسابيع رسالة للمواطنين عبر كوبون صرف الخبز لـ « تجديد بطاقة التموين » ، وتحديث بيانات المواطنين المستفيدين من الدعم ، وقامت وزارة التموين بتمديد مدة تجديد بطاقة التموين ، لتسهيل جميع الإجراءات على المواطنين.