اهتم المواطنون في الأيام الماضية بالبحث عبر محرك البحث جوجل عن خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية ، وذلك التزامًا بقرارات وزارة التموين باهمية تحديث بطاقة التموين 2022 حتى لا تتوقف البطاقة ويستطيع المواطنون الاستمرار في صرف السلع الغذائية التي تدعمها الدولة شهريًا.

وتعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية.

تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية.

يمكن للمواطنين الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي : digital.gov.eg

ثم البدء في تحديث بطاقة التموين 2022، واختار من الواجهة الرئيسية كلمة خدمة التموين، ثم الضغط على كلمة تفعيل بطاقة التموين ، لتفتح بعد ذلك نافذة جديدة يقوم المواطن بادخال رقم الموبايل وكلمة المرور إذا كان لديه حساب عليها، وإذا لم يكن لديه حساب عليها فيمكنه انشاء حساب جديد من خلال الزر الموضح على الصفحة، ثم بتابع عملية تحديث بطاقة التموين 2022.

وتقدم بوابة مصر الرقمية الكثير كل الخدمات والبيانات الحكومية فى مكان واحد، منها خدمات الخدمات المدنية والصحة الرقمية ، التعليم والجامعات، الحماية الاجتماعية، المرافق، عدالة مصر الاجتماعية، السفر والانتقال ، والملكيات.

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين

حددت وزارة التموين اخر موعد لتحديث بطاقة التموين في 30 يونيه المقبل، فأعلن على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مد فترة تحديث بطاقة التموين وتسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيه المقبل، مشيرًا إلى أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتى لتحديث بطاقة التموين وتحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن، وأيضًا لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له.