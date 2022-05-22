الأحد 22 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لتحديث بطاقات التموين .. تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن

التموين
التموين
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يبحث المواطنون بصفة مستمرة خلال الفترة الأخيرة عن تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر تلبيًة لقرار وزارة التموين تسجيل رقم الموبايل لتحديث بطاقات التموين، تجنبًا لتوقف مد المواطنين بالسلع الغذائية المدعمة من الدولة.

ونبهت وزارة على  المواطنين بتسجيل رقم الموبايل لتحديث بطاقات التموين عبر كوبون صرف الخبز ومدت مهلة تحديثها حتى 30 يونيه 2022، الدستور في التقرير التالي عرضت خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن.

موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول

مددت وزارة التموين مهلة تسجيل رقم هاتف محمول على موقع دعم مصر للمواطنين  حتى 30 يونيه الجاري، حتى تتمكن جميع الفئات المستهدفة من تحديث بطاقات التموين خلال هذه الفترة، وأتاحت وزارة التموين  موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول بشكل مجاني لتحديث بيانات البطاقة.

 

تحديث بطاقة التموين 2022.. تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن

 

وفي الأيام القليلة الماضية ازداد البحث عن رابط موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول لتحديث بطاقات التموين 2022،  بعد إتاحة وزارة التموين الفرصة للمواطنين بتسجيل رقم هاتف محمول  عبر الموقع الإلكتروني للوازرة بدلًا من التكدس والزحام على المكاتب التموينية.

 

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن 

 

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها ليتمكن من تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر 

 أولا الدخول إلى بوابة دعم مصر من خلال الرابط التالي www.tamwin.com.eg

ثانيًا:  اضغط  على الأيقونة الخاصة بتسجيل رقم المحمول، الموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية لموقع دعم مصر

ثالثًا :  سيطلب منك الموقع تسجيل  رقم البطاقة التموينية، وتضغط على زر التالي بعدها لتظهر أمامه بيانات البطاقة التي تشمل اسم صاحب البطاقة وعدد الأفراد المسجلين بها.

رابعًا: إدخل  رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة في الخانة المخصصة لذلك، ليتم على الفور إرسال رسالة نصية تفيد بتأكيد الرقم على الهاتف الخاص بصاحب البطاقة.

خامسًا : قم  بإدخال الكود المرسل إليه لتأكيد الرقم.

سادسًا : اضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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