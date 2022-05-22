تحديث بطاقة التموين 2022.. تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن

أجرى العديد من المواطنين خدمة تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر وفقًا لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث أتاحت الخدمة إلكترونيا بدلا من التوجه لمكاتب التموين تيسيرا على كبار السن.

و واجه البعض أزمة عقب تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر وذلك تبعا لتعليمات وزارة التموين و تحديث بطاقة التموين، حيث استمر إرسال رسالة تسجيل رقم الموبايل عبر بون صرف الخبز .

ووجهت وزارة التموين أنه في حال استمرار استقبال رسالة تسجيل رقم الموبايل عقب تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، ذلك يعني أنه لم يتم قبول رقم الهاتف وعلى المواطن اعادة تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الموبايل مرة أخرى، منوها أن رسالة تسجيل رقم الهاتف تختفي من علي بون صرف الخبز حال قبول الرقم على الموقع خلال 48 ساعة من اتمام العملية .

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 و تسجيل رقم الموبايل

في بداية: فتح متصفح جوجل العالمي.

ثم الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنا.

وبعدها اختيار خدمة تسجيل رقم الموبايل.

ثم كتابة رقم بطاقة التموين 2022 المكون من 12 رقمًا موجود على البطاقة التموينية وكوبونات صرف الخبز.

ثم تسجيل رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة على أن يكون هو نفس الشخص المدون اسمه على بطاقة التموين.

وفي حال كان رقم الموبايل مسجل بالفعل في إحدى شركات الاتصالات يجرى التسجيل بنجاح.

كذلك في حال عدم تسجيل رقم الموبايل باسم صاحب البطاقة التموينية لم تقبل عملية التسجيل حتى يسجل الموبايل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصالات.

في حال تدوين رقم بطاقة التموين ليست في حاجة إلى تحديث البيانات تظهر رسالة مدون عليها: «البطاقة ليست لها تحديث بيانات»

آخر موعد تحديث بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا بمد مهلة تحديث بيانات بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف الخاص بالبطاقة التموينية حتى 30 يونيو وذلك للتسهيل على المواطنين ومنع التكدس أمام المكاتب التموينية.