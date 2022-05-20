الجمعة 20 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك نتيجة حج الجمعيات 2022 وموعد إعلان أسماء الفائزين

حج
حج
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يبحث كثير من المواطنون عن نتيجة حج الجمعيات 2022 وموعد إعلان أسماء الفائزين، حيث تستمر عمليات البحث عن نتيجة حج الجمعيات 2022 وموعد إعلان أسماء الفائزين، على محركات البحث العالمية وعلى رأسها «جوجل»، بالتزامن مع رغبة المواطنين في التقديم والأشخاص الذين تقدموا بالفعل لأداء فريضة الحج، معرفة موعد إعلان النتيجة.

وتستعرض «الدستور» لقرائها من خلال ذلك التقرير نتيجة حج الجمعيات 2022 وموعد إعلان أسماء الفائزين.

نتيجة حج الجمعيات 2022 أسماء الفائزين

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة في بيان لها، أن نتيجة حج الجمعيات 2022 وموعد إعلان أسماء الفائزين سيكون من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة (من هنا)

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شروط حج الجمعيات الأهلية 2022

(١) ألا يزيد سن الشخص المتقدم عن 65 عاما بنهاية شهر يونيو عام 2022.

(٢) تمتع الشخص بصحة جيدة بحيث يكون الشخص خالٍ من جميع الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية وأيضا الأمراض العصبية والأمراض النفسية، وبما يتاح له من أداء المناسك معتمد بذاته.

(٣) الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا، ولم يسبق له القيام بأداء مناسك الحج طوال فترة حياته، وأن يكون الشخص مسجلاً بعضوية الجمعية في وقت تقديم “الطلب” ويسدد الاشتراك السنوي.

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حالات رفض استلام جواز السفر 2022

1- جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.

2- اختلاف الرقم القومي أو الأسماء بالجواز الدولي عما هو وارد ببطاقة الرقم القومي.

3- عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.

4- جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل.

5- عدم إرفاق أصل + صورة شهادة التحصين الدولية بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد -19).

6- صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش الحج) وُمدون عليه مسلسل الحاج داخل حقيبة الجوازات المشار إليها ومرتبة بنفس مسلسل الكشف.

7- عدد (3) صور شخصية حديثة وواضحة مقاس 4×6 مع ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون.

8- إرفاق البطاقة الصحية بالغلاف الخلفي للجواز كشرط للحصول على التأشيرة كتعليمات السلطات السعودية.

9- يلصق استيكر على الغلاف الخارجي لجواز السفر مدون عليه اسم الشركة أو الجمعية وبيانات الحاج من واقع جواز السفر ومسلسل الحاج بكشف البوابة.

10- لن ُيسمح لأي متقدم باستلام جواز سفره إلا عقب استصدار تأشيرة الحج (بالنسبة لحجاج وزارة التضامن الاجتماعي).

نتيجة حج الجمعيات 2022 موعد إعلان أسماء الفائزين حج الجمعيات 2022 شروط حج الجمعيات الأهلية

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