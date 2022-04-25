مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24| مواعيد العرض وملخص الحلقة السابقة

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24.. استمر مسلسل الاختيار 3 في توثيق الأحداث التي مرت بها البلاد أثناء فترة تولي جماعة الإخوان المسلمين حكم البلاد، واعتاد المصريين على متابعة المسلسل خلال شهر رمضان للعام 2022.

وينتظر المصريون الحلقة كل يوم عقب انتهائهم من وجبة الإفطار، فالجزء الثالث من المسلسل لا يقل مشاهدة عن الجزأين السابقين، وذلك ما جعل المسلسل يحقق نجاحًا كبيرًا في توعية المصريين عما حدث بالبلاد.

مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24

يبدأ عرض الحلقة الجديدة لأول مرة من الاختيار 3 في تمام الساعة الـ9:30، على شاشة قناة "ON"، ويعاد للمرة الاول في تمام الساعة الـ11:20 مساء على شاشة "ON دراما".

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24

كما أن الحلقة تعاد 5 مرات في اليوم التالي بداية من الساعة 4.20 صباحًا، كما أنه يعاد عرض الحلقة الساعة 3.30 عصرًا على "ON"، إضافة إلى 3 إعادات على "ON دراما"، فتبدأ في 4.40، وتكون هناك إعادة ثانية في 10.30، أما الإعادة الثالثة ففي تمام الساعة 6 مساءً.

أهم تفاصيل الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3:

شهدت الحلقة 23 من مسلسل الاختيار 3 تفاعل المصريين مع الحملة الشبابية "تمرد"، كما كشفت الحلقة عن رفض جبهة الإنقاذ الوطني للحوار مع الرئيس المعزول محمد مرسي.

وجاء دور رجال قطاع الأمن الوطني في المشهد التالي من خلال نجاحهم في رصد استعداد خلية "أبو أيوب" داخل أحد الأوكار، لتنفيذ أولى عملياتها الإرهابية ونجح رجال الأمن في ضبط أحد عناصرها قبل تنفيذ عملية إرهابية بأحد الشوارع.

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ورصدت الحلقة استمرار مكتب الإرشاد في إتخاذ قرارات تخص البلاد، وجاء ذلك إجراء تعديل وزاري دون حضور الرئيس المعزول محمد مرسي، وجاء التغيير من قبل المرشد محمد بديع، وخيرت الشاطر نائبه، ومدير مكتب مرسي، وعدد من القيادات الإخوانية، لمناقشة قائمة الوزراء الجدد.

وكان طالب محمد مرسي من الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع مقابلته ومحادثته حول خوفه من الجماعة وقال عبدالفتاح السيسي:"ياريت يا افندم ملكش دعوة بالجماعة مش بقول عاديهم بس بقول حط النقط على الحروف، مكتب الإرشاد في مكان والرئيس في مكان بيدير الدولة".

ورد مرسي: "متخيل لو أنا انفردت بالحكم وهمشت الإخوان هم هيسيبوني أو هيسيبوا ولادي، دي دونها الرقاب"، ورد السيسي: "الجيش مع حضرتك مش مع جماعة الإخوان، انت عارف كويس إن الجيش داعم للرئيس طالما الشعب راضي".

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 اتساع رقعة استمارات تمرد في ربوع مصر رفضا لحكم الإخوان ومطالبة برحيل محمد مرسي.

وشهدت الحلقة 22 من المسلسل إذاعة تسريب جديد يظهر فيه نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر بحضور القيادي الإخواني محمد مرسي، وهو يهاج القضاء المصري.

ويقول خيرت الشاطر في الفيديو: «جيلي أنا والناس اللي تعاملت مع عبدالمجيد محمود في تاريخه الطويل كله، أو مع عادل عبدالسلام جمعة كقاضي، كلنا لا نثق في هؤلاء الناس ولا بنسبة واحد في المليون».

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء