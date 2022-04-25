«الأرصاد»: صيف 2022 أقل حرارة من الأعوام السابقة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال «شاهين»، في تصريحات لـ«الدستور»، إن المتابعات الحية للطقس تشير إلى مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسود أجواء حارة نهارا ولطيفة خلال ساعات الليل حتى الساعات الأولى من الصباح.

وأكد أن هناك نشاطا نسبيا للرياح في ساعات ما بعد الظهر يعمل على تلطيف الأجواء، مع تكون سحب رعدية في ساعات ما بعد الظهر على جنوب وشرق سيناء، ومحتمل يصحبها سقوط أمطار.

وأشار إلى أن هناك توقعات بتكون شبورة مائية على شمال البلاد خلال ساعات الليل المتأخرة حتى الساعات الأولى من الصباح، ربما تصل إلى حد الضباب على بعض الأماكن.

وأضاف أنه حسب التحديث الصباحي الأوروبي، فإن حدة الموجة الحرارة التي كانت متوقعة في الفترة من الأربعاء المقبل حتى الجمعة أصبحت أقل قوة خاصة على شمال ووسط البلاد.

وتابع: «التوقعات الفصلية تشير إلى أنه سيسود فصل صيفي معتدل، وستكون الحرارة حول معدلها الطبيعي، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض الموجات الحارة على فترات متقطعة، وفي العموم سيكون فصل الصيف أقل حرارة من الأعوام السابقة».