الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«لقاءات مع الرهبان والأيتام».. طقوس البابا شنودة في عيد شم النسيم

البابا شنودة يتوسط
البابا شنودة يتوسط الرهبان

“10” سنوات مرت على رحيل البابا الأقرب لقلوب الأقباط بمصر، البابا شنودة الثالث البطريرك الـ"117" للكنيسة، الإ أن ذاكرة الأقباط مازالت عالقة بالذكريات تجاه ذلك الراعي المحبوب لديهم ،كأنه الغائب الحاضر الذي لا يموت من الذكريات وهي إرث المحبة التي تركها لهم ، وفي مناسبة  شم النسيم كان له طقوسه الخاصة التي ينسى بها منصبه كبطريرك لواحدة من أكبر كنائس العالم وهي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي أحياها عدد من الأقباط من خلال تداولهم لصور للراحل البابا شنودة الثالث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترصدها "الدستور" خلال السطور التالية.

*شم النسيم يبدأ من الساعة 4 منتصف الليل 

 قال “جرجس محبوب” أحد مصوري الكنيسة في عهد  البابا شنودة الثالث لمدة 22 عاماً ، حتى رحيل البطريرك، إن يوم شم النسيم عند البطريرك الـ"117" يبدأ في الساعة 4 منتصف الليل، حيث يترأس قداساً مع رهبان دير السيدة العذراء مريم السريان بوادي النطرون، وتنتهي صلواته الساعة 6 صباحاً.

وأشار المصور  “محبوب” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن عقب صلوات قداس عيد شم النسيم بالدير، يلتقي أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ،في حديقة الدير ، لتناول معهم وجبة الفطار في جو من المحبة حيث كان يجلس معهم على الأرض لتناول الطعام والذي كان طعام موحد لكل من يتواجد بالدير سواء أساقفة أو رهبان أو عمال بالدير، حرصاً من البابا شنودة على مشاركة الجميع الطعام ذاته دون تفرقة .

وأوضح أن عقب تناول الطعام يعقد لقاء محبة مع الأساقفة ويلقي كلمة روحية ، وعقبها يتلقى أسئلة الاساقفة المختلفة، ثم يختتم جولته بدير السريان، ويذهب إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون وهو أحد الأديرة المجاورة له .

*"قراءة الصحف" أول أنشطة البابا بدير الأنبا بيشوي 

 تابع مصور البطريرك الراحل أن أول الانشطة التي يقوم بها البابا ، هي أول الانشطة التي يقوم بها البابا شنودة الثالث عند زيارته لدير الانبا بيشوي بوادي النطرون ، ويعقبها لقاءات متعددة مع رهبان الدير والأديرة المجاورة في شكل لقاء محبة  للتقارب معهم ، ثم يليها لقاء مع رؤساء الأديرة القبطية المختلفة بمصر ،حيث يلتقي خلالها رؤساء أديرة البحر الأحمر وهما ديري الانبا بولا والانبا أنطونيوس ، وأديرة سوهاج ودير الانبا صموئيل بالمنيا وغيرها من الأديرة .

وأضاف “محبوب” أن عقب إنتهاء لقاءاته مع رؤساء الأديرة يخصص وقته لاستقبال عدد من الأيتام من  الدور المختلفة وأبرزها  دار الأيتام التابعة لايبارشية شبرا الخيمة ، حرصاً منه على مشاركتهم الاحتفال بفترة الأعياد ، ثم يخصص وقتاً لاستقبال عدد من الأقباط من مختلف الإيبارشيات  التي تزور دير الأنبا بيشوي بعيد شم النسيم 

*البابا يوقف تصوير لقاءات شم النسيم لأجل الفقراء 

قال “محبوب ” مصور البابا شنودة إن البطريرك الراحل قرر إيقاف التصوير بمناسبة شم النسيم منذ عام 2010 م ، وذلك  حرصاً منه على عدم تصوير الطعام  بالدير لأجل الفقراء ، والذي ربما أن تكون  هذه الصور مع الطعام سبب عثرة للفقراء الذين لا يملكون حق قوت يومهم ، ومنذ ذلك التاريخ تم منع تصوير أي لقاءات للبابا شنودة الثالث خلال احتفالات شم النسيم بدير السريان، ولكنه استمر على مشاركته في قضاء هذه المناسبة بالدير كراهباً وليس بطريرك للكنيسة، حيث كان حريصاً من وقت لآخر على زيارة الدير لقضاء خلوة روحية، ليستعيد في كل وقت حياة الراهب بعيداً عن منصبه كبطريرك للكنيسة .

 فيديو للبابا شنودة في شم النسيم 

 

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البابا البابا شنودة الثالث البطريرك الـ 117 للكنيسة شم النسيم بطريرك البابا شنودة الثالث دير السيدة العذراء مريم السريان

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