لا يفوتك هذا المساء| انتصار السيسي تعزي والدة الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث دمياط.. وحوار خاص مع الفنان محمد ثروت

«الدستور» يرصد في السطور التالية أهم الأخبار التي شهدتها مصر خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم السبت، في نشرة "لا يفوتك هذا المساء".

طوارئ بالمترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، رفع حالة الطوارئ مع انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو لاحتفالات أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط.

يأتى ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث أصدر المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال احتفالات أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

قرار هام للتعليم العالى

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة التزام الجامعات بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، موجهًا باستعداد الجامعات لامتحانات نهاية العام الدراسي، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب قبل موعد انعقادها بفترة كافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة لجان الامتحانات.

لمعرفة تفاصيل الاجتماع اضغط هنا

انتصار السيسي تعزي والدة الأشقاء الثلاثة

أجرت السيدة انتصار السيسى، اليوم اتصالًا هاتفيًا بالسيدة دعاء الشحات والدة الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم إثر حادث أليم قبل أيام.

وأعربت خلال الاتصال عن أنه لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل، داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يربط على قلب الأم المكلومة، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وأكدت انتصار السيسي لوالدة الأطباء الثلاثة أن الجميع بجانبها في مصابها، حيث وجدت خلال اتصالها بالأم أنها صابرة، محتسبة وراضية بقضاء الله وقدره رغم ألم الفاجعة.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

حوار خاص مع الفنان محمد ثروت

قدرة كبيرة على لفت الانتباه يمتلكها الفنان محمد ثروت، صاحب الحضور والأداء الخاص، الذى جعله يحتل مكانة كبيرة فى نفوس المشاهدين، حتى صار أى ظهور له على الشاشة كفيلًا برسم البسمة على وجوههم ودخولهم فى نوبات ضحك تعيد إلى الأذهان نجوم الكوميديا الكبار.

ورغم قدراته الهائلة فى الكوميديا، يفاجئ «ثروت» جمهوره بأدوار متنوعة تثبت مواهبه الكبيرة فى عالم التمثيل، وبعد أن أبدع وأقنع العام الماضى فى مسلسل «بين السما والأرض»، من خلال شخصية «جلال أبوالوفا»، يعود ويجسد شخصية مختلفة هى «شكيب» المحامى الإسكندرانى فى مسلسل «فاتن أمل حربى» مع النجمة نيللى كريم.

لقراءة الحوار كاملا اضغط هنا