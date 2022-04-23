السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيدة انتصار السيسى تعزى والدة الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث دمياط

السيدة انتصار السيسى
السيدة انتصار السيسى

أجرت السيدة انتصار السيسى، اليوم اتصالًا هاتفيًا بالسيدة دعاء الشحات والدة الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم إثر حادث أليم قبل أيام.

وأعربت خلال الاتصال عن أنه لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل،  داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يربط على قلب الأم المكلومة، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وأكدت انتصار السيسي لوالدة الأطباء الثلاثة أن الجميع بجانبها في مصابها، حيث وجدت خلال اتصالها بالأم أنها صابرة، محتسبة وراضية بقضاء الله وقدره رغم ألم الفاجعة.

وحرصت على تعزية والدة الأطباء الثلاثة، هاتفيًا لإبلاغها مواساتها الصادقة، كأم قبل أي شيء، وتقديم أي دعم ممكن للتخفيف عنها، حيث كانت هذه السيدة العظيمة نموذجًا في الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره وحكمته.

وكان أهالى محافظة دمياط قد استيقظوا على خبر حزين، بعد وفاة ثلاثة أشقاء بكليتى الطب والصيدلة من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة السلام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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