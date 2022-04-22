الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«خير من ألف شهر».. علامات ليلة القدر الصحيحة

ليلة القدر
ليلة القدر

يبحث الكثير من المسلمين في أرجاء العالم عن علامات ليلة القدر الصحيحة في الليلة الثانية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يستقبل المسلمون الليالي العشر الأخيرة بفرحة كبيرة ويحاولون فيها تحري ليلة القدر من خلال علامات ليلة القدر الصحيحة؛ ليستفادوا من فضلها العظيم والتقرب إلى الله تعالى لما ذكره عزوجل عن فضلها أنها "خير من ألف شهر".

ويستعرض "الدستور" لقرائه علامات ليلة القدر الصحيحة من خلال التقرير التالي.

 

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خير من ألف شهر.. علامات ليلة القدر الصحيحة

 

ليلة القدر بها العديد من العلامات الصحيحة وأخرى غير صحيحة ويبحث المسلمون عن علامات ليلة القدر الصحيحة والتي تعتبر من الليالي الصافية الهادئة ولا يشعر فيها الإنسان بحرارة الجو في تلك الليلة.

كما تسطع الشمس في ذلك اليوم بدون شعاع ويكون قرص الشمس فيها بارز يستطيع الإنسان النظر إليه بدون أي صعوبة.

وتكون الليلة السابقة لها صافية ليس بها أي شهب أو نيازك من السماء، وتمتاز بالسكون والطمأنينة والسلام النفسي.

وذكر الإمام القرطبي في "تفسيره" عن علامات ليلة القدر الصحيحة "منها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها".

فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة: "إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ". 

 

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سبب إخفاء موعد ليلة القدر عن العباد

من جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، إن الله له حكمة في إخفاء موعد ليلة القدر حتى يبدأ الإنسان في التعبد والتقرب إلى الله والتحري عن تلك الليلة.

وأضاف "واصل" في تصريحات صحفية سابقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوقظ أهله في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان للتهجد والتعبد تقربًا إلى الله؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر، حيث قال تعالى: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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