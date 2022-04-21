الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد ليلة القدر 2022 وعلاماتها وكيف يتحراها المسلم

جريدة الدستور

في العشر الآواخر من شهر رمضان يبحث المسلمون عن موعد ليلة القدر 2022 وعلاماتها وكيف يتحراها المسلم، لكي يتقرب العبد من الله في تلك الأيام التي وعد الله بها عباده بالعتق من النار في آخر أيام الشهر الفضيل.

ويستعرض "الدستور" لقرائه خلال ذلك التقرير، موعد ليلة القدر 2022 وعلاماتها وكيف يتحراها المسلم.

 

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موعد ليلة القدر 2022 وعلاماتها وكيف يتحراها المسلم

 

يتساءل الكثير من المسلمين عن موعد ليلة القدر 2022 وعلاماتها وكيف يتحراها المسلم، والتي أخبرنا الله في كتابه العزيز أنها من أفضل الليالي والتي أنزل فيها القرآن الكريم، والتي تعد خير من ألف شهر.

وقد أخفى الله عن عباده موعد ليلة القدر لكي يبدأ كل مسلم في الاجتهاد للتحري عنها والتقرب من الله في العبادة خلال العشر ليالٍ الأخيرة من شهر رمضان الكريم.

واختلف العلماء فيما بينهم في تحديد موعد ليلة القدر، ولكن اتفقوا على أنها في الأيام العشر الآواخر من شهر رمضان الكريم، والتي تبدأ من ليلة 21 رمضان وحتى ليلة 29 من الشهر الكريم.

ويتحرى المسلم ليلة القدر خلال الليالي الوترية في تلك الأيام، وهي ليلة 21 رمضان، ليلة 23 رمضان، ليلة 25 رمضان، ليلة 27 رمضان، وليلة 29 رمضان.

 

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علامات ليلة القدر وكيف يتحراها المسلم

 

ليلة القدر لها العديد من العلامات التي يمكن أن يتحراها المسلم، والتي ذكرت في السنة النبوية الشريفة، والتي منها شروق الشمس بدون شعاع، وكذلك النقاء والصفاء لما جاء عن الصحابة في أقوالهم "ليلة القدر صافية بلجة كأن فيها قمرًا ساطعًا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر".

كما ذكر العلماء أن من علامات ليلة القدر أن يكون الإنسان ساكنًا في نفسه، ويشعر بإقبال على الله عز وجل في تلك الليلة.

أما العلامة التي ذكرت في القرآن أن في تلك الليلة تكون الملائكة على الأرض أكثر من الحصى، لقوله تعالى: "تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلامًا هي حتى مطلع الفجر".

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